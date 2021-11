Zálohy v režimu DPI se v listopadu a prosinci sníží o 50 a 40 procent. Stát se dohodl s dodavateli

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) se s dodavateli poslední instance (DPI) dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o 50, respektive 40 procent z vyměřené částky, uvedl ve středu ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (ANO) na twitteru. Praha 20:07 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V režimu DPI se v říjnu ocitlo 900 000 klientů společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnost. Skončili i další dodavatelé energií | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V dalších měsících by už lidé platili plnou výši zálohy. Vysoké zálohy, které museli zaplatit v říjnu, už podle Havlíčka nejde vyřešit.

Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas.

Na možnosti snížit zálohy za energie na 50 %, resp. 60 %, pro domácnosti za letošní listopad, resp. prosinec, oproti standardně kalkulovaným záloham se dnes definitivně shodli všichni dodavatelé poslední instance, @mpo_tweetuje a @ERU_alert. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 3, 2021

V režimu DPI se v říjnu ocitlo 900 000 klientů společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnost. Skončili i další dodavatelé energií.

Dopadlo to na tisíce odběratelů. Klienty na půl roku přebrali takzvaní dodavatelé poslední instance. Lidem vyměřili několikanásobně vyšší zálohy, než dosud platili.

‚Zabránit prvnímu nárazu‘

Snížením záloh pouze na dva měsíce se ministerstvo průmyslu a obchodu s Energetickým regulačním úřadem snaží motivovat klienty, aby se z režimu DPI přesunuli na běžný produkt u některého z dodavatelů.

Lidé budou muset při konečném vyúčtování zaplatit plnou cenu za spotřebovanou elektřinu.

„Je to o tom, že chceme zabránit prvnímu nárazu. Vysoké zálohové faktury bohužel do značné míry odpovídají realitě trhu,“ řekl již dříve Havlíček.

Pro mnoho domácností jsou ale největším šokem právě první vysoké zálohové faktury. Připravovaná sociální pomoc by mohla mít podobu okamžité finanční pomoci.

Operativnější řešení

Pokud by se ministerstvo, regulační úřad a dodavatelé nedohodli na společném memorandu, musel by úřad zálohy snížit pomocí vyhlášky. Ta je ale na schválení časově náročnější.

Havlíček chtěl, aby se zálohy podařilo snížit do 15. listopadu, což by se v případě vyhlášky nemuselo stihnout.

Řada dodavatelů společné memorandum preferovala. „Společné memorandum preferujeme, protože si myslíme, že bude operativnější a hlavně rychlejší, což je vstřícné vůči zákazníkům. PRE dosud zálohy klientům v režimu DPI nerozesílala, bude se tak dít od 8. listopadu, a to by už na základě memoranda mohlo být snadnější – tedy zálohy by šly snížené o zmíněných 50 a 40 procent,“ řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec.

Snížení záloh vítají také analytici. „Jde o to, jak rychle budou klesat ceny za listopad, prosinec, proto je důležité, že se sníží zálohy odběratelům, to je přesně to, co stačí, co je nejvíc potřeba,“ reagoval ve středu analytik ENAS Energy Services Vladimír Štěpán.

Analytik ENA Jiří Gavor uvedl, že snížení záloh pomůže lidem získat čas a přizpůsobit své finance vyšším výdajům za energie.

U mnohých klientů podle něj není problém zaplatit celkový účet, hlavním problémem je několikanásobné zvýšení nákladů během jednoho měsíce.