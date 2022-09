Sportovní kluby v Pardubicích sužuje energetická krize. Musí zvyšovat příspěvky, nebo snížit počet lekcí

Velké obavy z rostoucích cen energií mají i sportovní kluby. Třeba těm pardubickým sice radnice dává každý rok dotace na provoz, částka ale rozhodně nepokryje zvýšené náklady. Možností řešení přitom moc není, kluby můžou zvýšit členské příspěvky nebo snížit počet tréninkových lekcí - téma dalšího dílu seriálu o boji s rostoucími cenami energií. Pardubice 20:43 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rostoucí energie mu řešit i sportovní kluby, které mají často velmi napjatý rozpočet a se stávajícími členskými příspěvky nevystačí | Foto: Tomáš Adamec

„V tomto pololetí už jsme museli drobně navýšit členské příspěvky. Když jsme si zkoušeli propočítat odhad, tak jsme se dostali na nárůst 30 % procent, možná už čtyřicet,“ říká Ondřej Charvát z pardubického klubu karate. Bez navýšení by neměli šanci zaplatit energie, od září očekává zvýšení nájmu.

Podobou situaci řeší většina klubů. Problémem je to, že nikdo v tuto chvíli netuší, do jaké výše můžou energie vyrůst a není možné plánovat do budoucna.

„Kalkulace jsou další složité téma. Energie se mění z týdne na týden, změny přicházejí neplánovaně a kluby to nedokážou plánovat,“ vysvětluje manažer sportovního parku Pavel Stara. Podle něj je jediné řešení, jak kluby zachránit, jsou dotace ze strany radnic a státu.

Pardubická radnice ale stávající příspěvek navyšovat nebude, protože sportovci nejsou jediní, kteří potřebují pomoc. „Pokud nám to stát nebo město nepomůže financovat, tak hrozí, že se ty rostoucí ceny promítnou do členských příspěvků. Rodiče jsou ale pod tlakem i jiných nákladů, tak by na zaplacení kroužků neměli vůbec,“ uzavírá Stara.

Charvát říká, že nemohou navyšovat příspěvky do nekonečna, protože rodiny mají i jiné náklady: „Je otázka, co bude dál. Myslím si, že ty menší kluby s tím budou mít velké problémy. Do budoucna je to velká hrozba pro sport.“

Problémy mají i Sokolové

Pardubičtí Sokolové mají problémy s vytopením všech tělocvičen v jejich velké budově. „My už několik měsíců poptáváme dodavatele s nabídkou na fixaci ceny, ale jsme odmítání vzhledem k velikosti objemu,“ vysvětluje místostarosta Sokola Vít Drašar.

Za energie musí platit každý měsíc jinou, vyšší částku. Museli tak zvýšit příspěvky i pronájmy tělocvičen ostatním zájemcům. Mohou také omezit počty tréninků nebo zkrátit hodinové lekce na 45 minut.

Podle místostarosty je malý prostor k optimismu: „Z naší zkušenosti se zdá, že se po covidu podařilo dostat děti i cvičence zpátky ke cvičení.“

Kromě podpory města měly sportovní kluby možnost požádat o dotaci na provoz a údržbu Národní sportovní agenturu. Tam skončil příjem žádostí 31. srpna a celkem bylo k dispozici 385 milionů korun.