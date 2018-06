Druhé obvinění šéfa vytunelované Energie pod kontrolou. Nepomáhá s hledáním zmizelých milionů

Ústřední postava kauzy Energie pod kontrolou, ředitel společnosti David Tejml, si vyslechl další obvinění. Policisté ho od května stíhají kvůli tomu, že nespolupracuje s insolvenčním správcem, který se snaží zachránit miliony zmizelé kvůli krachu projektu nabízejícího levnou energii pro školy a obce. Tejmla kvůli němu policie v rozsáhlé kauze už od loňska stíhá za zpronevěru 46 milionů korun. Brno 6:00 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Energie pod kontrolou | Zdroj: Energie pod kontrolou

„Od května má sděleno obvinění za neposkytování součinnosti insolvenčnímu správci,“ potvrdil informace serveru iROZHLAS.cz Kamil Podroužek, který má na starosti insolvenční řízení vedené proti firmě EPK Trade. Společnost je s Energií pod kontrolou úzce propojena. Stíhání potvrdil i předseda věřitelského výboru Martin Doucha: „Podle mých informací mu policie obvinění již sdělila,“ řekl.

Policie ani Krajské státní zastupitelství v Brně posun v případu nekomentují. „Po konzultaci s dozorovou státní zástupkyní sděluji, že s ohledem na současný stav přípravného řízení (které je neveřejné), nebudeme v předmětné kauze poskytovat žádné bližší informace. Účastníci přípravného řízení jsou řádně informováni,“ odpověděl mluvčí zastupitelství Hynek Olma.

Slibovali levnější energii

Tejmlova společnost Energie pod kontrolou obcím, městům a školám slibovala za podpory KDU-ČSL výhodnější nákup elektrické energie. Po třech letech z ní zbyla jen prázdná skořápka a dluhy za desítky milionů. Tejmla policie obvinila kvůli vytunelování 46 milionů korun, policisté však zajistili jen 4,6 milionu.

Obce a školy se teď snaží alespoň část svých peněz získat zpět. Rozběhla se kvůli tomu dvě insolvenční řízení. První se týká Energie pod kontrolou, druhé EPK Trade. Tejml přitom za oběma společnostmi stál: EPK Trade obchodovala s elektřinou, Energie pod kontrolou zase vybírala od obcí zálohy.

‚Dělá mrtvého brouka‘

Podle Douchy však Tejml nespolupracuje. „Za celou dobu insolvencí s nikým nekomunikuje, ani se správcem, ani s věřitelským výborem. Prostě dělá mrtvého brouka,“ popsal Doucha.

Jak se Energie dostala mimo kontrolu Původně neziskový projekt na zprostředkování nákupu energie pro malá města, obce a školy skončil v závěru roku 2016 bankrotem. Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou neplatila svým obchodním partnerům, nevracela ani přeplatky za elektřinu. Po firmě přepsané na bílé koně zůstaly nesplacené dluhy za 162 milionů korun. Balík smluv s městy a obcemi přešel na firmu Energie Pro.

Velkou část peněz podle policie z firmy vysál její ředitel David Tejml, jehož loni v létě kriminalisté obvinili ze zpronevěry. „Získal a neoprávněně se obohatil o částku nejméně 46 396 913 korun,“ píše ve sdělení obvinění policie. Kam zmizel zbytek peněz, policie dosud nedopátrala.

Za neziskovým projektem Energie pod kontrolou původně stáli komunální politici KDU-ČSL a ještě v komunálních volbách v roce 2014 tento projekt vychvaloval sám předseda strany Pavel Bělobrádek.

Podle zprávy insolvenčního správce dostupné v insolvenčním rejstříku Tejmla soud již loni v srpnu vyzval, aby se do řízení zapojil. Insolvenční správce pak soud požádal o předvolání Tejmla k výslechu a policii zadal k prověření, jestli se kvůli nespolupráci nedopustil trestného činu.

„Jednatel dlužníka se k nařízeným výslechům nedostavil, když u výslechu nařízeného dne 21. 11. 2017 se omluvil, kdežto na jednání nařízené na 23. 1. 2018 se již nedostavil bez omluvy. V návaznosti na to bylo podle informací správce jednateli sděleno obvinění pro přečin porušení povinnosti v insolvenčním řízení,“ uvádí zpráva.

Podle Douchy již soud Tejmla poučil, že ho může nechat předvést. I kdyby se ale dostavil, šéf věřitelského výboru si od jeho výslechu nic neslibuje.

‚Nedivím se, že nespolupracuje‘

„Nepřekvapuje mě, že nespolupracuje. V těch insolvencích chybí desítky milionů korun, které on si přeposílal na svoje firmy, peníze z nich posílal dále, a tam my nejsme schopni dopátrat, kam odešly, proti komu podat žalobu, aby se do insolvence vrátily. On logicky nespolupracuje, protože on je komfortní s tím, že peníze někam vyvedl, a má zájem na tom, aby zůstaly vyvedeny,“ je přesvědčen Doucha.

Obce, školy a dalších celkem 400 věřitelů přitom svoje ztráty již loni vyčíslili na 241 milionů korun, které nárokují v insolvenčním řízení s Energií pod kontrolou. Milionové majetky, které by jejich pohledávky mohly uspokojit, přitom policii během vyšetřování mizely pod rukama. Server iROZHLAS.cz například popsal, jak manažeři Energie pod kontrolou vyvedli pozemek i se skladovací halou v Hodoníně.