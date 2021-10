Zdražování energií? ‚Za situaci odpovídá celá vláda. Stát to musí řešit okamžitě,‘ tvrdí Maláčová

Jak pomoci rodinám, které se kvůli prudkému zdražování energií ocitly v existenční tísni? Z jakého důvodu se nevyplatí dlouho zůstávat u dodavatele poslední instance? A proč k situaci, kdy lidé doma přestávají topit, vůbec došlo? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Praha 19:36 29. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce Jana Maláčová při příchodu do volebního štábu ČSSD v pražském Lidovém domě | Foto: CNC/ KAREL KOPAC | Zdroj: Profimedia

Server Seznam zprávy v pátek popsal příběhy lidí, kteří z měsíce na měsíc musí kvůli krachu společnosti Bohemia Energy platit násobně vyšší zálohy na energie a přestávají kvůli tomu doma třeba i topit. Ze situace viní především stát. Jak to, že neuhlídal tak velkého hráče na trhu?

Tak předně bych chtěla říct, že ty příběhy znám už několik dní, protože se mi to denně dostává do e-mailu. Do zpráv na sociálních sítích mi lidé posílají skeny nových faktur na zálohy a ty částky jsou skutečně horentní. Je to katastrofická situace, kterou musí stát okamžitě, v řádu hodin nebo nejpozději dnů, řešit.

Zálohu na energie ve výši 25 tisíc korun by ustál málokdo, natož například osmdesátiletá seniorka, která má platit mnohem vyšší zálohy, než má měsíční důchod. Je to velmi složitá situace a shodneme se v tom, že to musí řešit vláda. Ta za to má zodpovědnost jako celek a já pevně doufám, že ministerstvo průmyslu a obchodu po těch minulých dnech intenzivních jednání přijde do neděle s návrhem řešení.

Vaše tiskové oddělení uvedlo, že nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele. Co tím máte namysli?

No, mám na mysli to, že ministerstvo průmyslu a obchodu a zejména Energetický regulační úřad měly tu situaci hlídat. Víte, že firma Bohemia Energy zkrachovala na Slovensku o 14 dní dříve než v Česku. Mělo se na tu situaci reagovat v řádu hodin. Tím, jak rostly nebo se vyvíjely ceny energií na trhu, měly přicházet s případnými scénáři, jak na situaci reagovat.

Promiňte, ale nebylo to pozdě. Jak mohlo reagovat ministerstvo průmyslu už v době, kdy ta firma krachuje?

V tu chvíli byla ještě funkční poslanecká sněmovna a měly okamžitě přijít s případným návrhem nebo novelou příslušného zákona tak, abychom měli nástroj na to reagovat.