‚Aby se dalo žít, ne živořit.‘ Věra z Chebska pečlivě hlídá spotřebu elektřiny, navíc má druhou práci

Přibývá domácností, kterým po zaplacení všech výdajů nic nezbývá. Nejvíc jich je v Karlovarském a Ústeckém kraji. Týká se to 41 procent domácností. Ukazují to nová data z projektu Česko: Život k nezaplacení, na kterém Český rozhlas spolupracuje se společností PAQ Research. Paní Věra z Chebska je matkou čtyř dětí, jedno je vážně postižené. Naposledy jsme s ní natáčeli před rokem. Náklady za domácnost jí za tu dobu narostly trojnásobně. Život k nezaplacení Cheb 12:08 19. června 2023

„Denní máme 12 nebo 13 kilowatt, noční máme také 13 nebo 14 kilowatt,“ hlídá si paní Věra z Chebska denní spotřebu elektřiny. „Máme dost vysoké zálohy a nemžeme si dovolit je překročit. Platíme 10 tisíc korun měsíčně,“ doplňuje.

Věra z Chebska pečlivě hlídá spotřebu elektřiny, navíc má druhou práci. Natáčela s ní Andrea Strohmaierová

Při fixaci platila 3500 korun, když ale skončila, zvedla se cena na 6500 korun. „Bylo to ale málo, tak nám to zvedli na 9500 korun. Platíme radši 10 tisíc, abychom byli trochu v plusu,“ vypočítává Věra.

A přiznává, že je to velký zásah do rozpočtu. „Musí se to zvládat. Svítit musíte, prát musíte, teplou vodu chcete. Člověk to musí zaplatit, nedá se nic dělat,“ připouští.

Některé moderní vymoženosti musela ale kvůli spotřebě omezit nebo vypnout úplně. „Sušička, myčka, rychlovarná konvice. Mrazák jsem vypnula. A regulujeme bojler. Jeden den si nahřejme, druhý den vypneme, dokud vodu nespotřebujeme. Pak se zase zapne,“ přibližuje. „Pociťuji, že je to snad všechno ještě dražší, než to bylo,“ doplňuje.

Navíc má postiženého syna. „Syn má pleny, fasujeme šest balíků jednou za dva měsíce. Dříve jsem doplácela 500 korun, teď doplácím 1500 korun,“ podotýká.

Kvůli výdajům si také museli najít druhou práci. „Máme domácí práci. Cvakáme takové čudlíky,“ ukazuje. Do rozpočtu získají díky tomu asi 3000 korun. „Ale týdně nám projde rukama 22 tisíc kusů,“ doplňuje.

Pracuje po večerech. „Tři tisíce na ulici nenajdete. Někdy se zadaří, že je hodně práce, tak máme navíc i 4000 korun,“ vysvětluje. S prací jí pomáhají také starší děti. „Abychom měli peníze navíc. Aby se dalo žít, ne živořit,“ uzavírá Věra.