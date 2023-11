Poslanci chtějí omezit prodej energy drinků dětem. ‚Osvěta je lepší než regulace,‘ tvrdí výrobci

Obliba tzv. energy drinků mezi dětmi a dospívajícími roste. Měl by se jejich prodej mladistvým zakázat jako například v Polsku? Nebo jsou energy drinky zbytečně démonizované? „Někteří nezletilí konzumují alkohol, i když je zakázaný,“ říká Ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů Veronika Jakubcová. „Regulace nedokáže úplně ovlivnit, zda děti vědí, proč jim to zakazovat,“ myslí si poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09). Pro a proti Praha 15:53 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z konzumace především jednoho konkrétního nápoje se vlivem influencerů a youtuberů, kteří ho propagují, stal doslova trend a statusová záležitost. Pediatři a Státní zdravotní ústav ale varují, že tento trend může být pro mladý a dětský organismus značně rizikový a způsobovat poruchy pozornosti, nadváhu, bušení srdce a další zdravotní problémy.

Ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů Veronika Jakubcová tvrdí, že je lepší osvěta než regulace. „I v jiných případech, kdy například alkohol je ze zákona regulován, vidíme, že ho i přesto některé nezletilé osoby konzumují,“ dodává.

„Na studentech, kteří mě ve Sněmovně navštěvují, vidím, že regulace sama o sobě nedokáže úplně ovlivnit to, zdali naše děti, studenti a žáci vědí, proč jim to zakazovat,“ míní Ochodnická, členka sněmovního zdravotního výboru, která je spoluautorkou návrhu o regulaci energy drinků a podílela se i na regulaci nikotinových sáčků.

Podoba regulace

Návrhů na podobu regulace je podle Ochodnické mnoho. „Vidíme ji v mnoha ohledech – půjde o věk, reklamu či umístění v obchodě spolu s dalšími návykovými látkami, které dá najevo, že se jedná o něco, co není úplně zdraví prospěšné,“ říká.

„Účinná osvěta by proběhla i bez potřeby regulace, a to v podobě komunikační kampaně,“ tvrdí Jakubcová. „To je novinka z posledního období, nicméně energetické nápoje se prodávají více než 25 let a jejich, řekněme, závadnost jako taková nebyla prokázána. Například kofeinu je v šálku filtrované kávy více než v energetickém nápoji.“

„Ze zdravotního výboru však přišel podnět, že bychom jejich škodlivost měli více sledovat, na jehož konto jsme osvětovou kampaň připravili,“ dodává.

Prokázání závadnosti

„Závadnost nebyla prokázána v množství, které znamená jeden až dva energetické nápoje týdně. Pokud jich konzumuje kdokoli z nás více, projevují se negativní důsledky nadměrného užívání. Množství cukru a doprovodných stimulačních látek může mít za efekt nespavost, psychické problémy dětí či nesoustředěnost,“ vysvětluje Ochodnická.

Dodává, že dítě si kávu nedá, protože není sladká.

„Největšími zdroji kofeinu jsou černý čaj, následuje káva, poté nápoje tzv. kolového typu a až další v řadě jsou energetické nápoje. A ještě bych tady možná doplnila důležitou věc, jak říká paní poslankyně, je to skutečně o míře,“ míní Jakubcová. Průzkumy však upozorňují na to, že téměř každý desátý školák má sklon k rizikovému užívání energetických nápojů.

„Je potřeba říct, že novinka, o které se od začátku minulého týdne hovoří, není ve Svazu výrobců nealkoholických nápojů, a množství kofeinu, které je v jejich nápoji, je dvojnásobné oproti těm našim. My respektujeme 320 mg kofeinu na litr,“ upozorňuje.

