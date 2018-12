Novou eObčanku už má přes 570 tisíc lidí. Z pohodlí domova mohou i do katastru nemovitostí

Půl roku od vydání prvního elektronického občanského průkazu s čipem má eObčanku už 570 tisíc lidí. Čip, který je možné využít pro komunikaci se státem, si aktivovala třetina dospělých držitelů. Rozšiřuje se i nabídka dostupných služeb, které je možné díky eObčance využívat na Portálu občana. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Pokud si majitel k dokladu s čipem přikoupí čtečku, může s úřady komunikovat přes počítač z domova nebo kanceláře. Praha 17:14 14. 12. 2018 (Aktualizováno: 18:28 14. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronický občanský průkaz neboli eObčanka | Zdroj: čt24

Elektronické občanské průkazy stát vydává od letošního července. Už teď mohou lidé online pořídit například výpis z bodového hodnocení řidičů nebo se můžou dostat k informacím o důchodu.

Novou eObčanku už má přes 500 tisíc lidí. Z pohodlí domova mohou i do katastru nemovitostí.

Nově mohou od pátku nahlížet i do katastru nemovitostí, tedy se připojit online do Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. „Nová funkce umožní občanům České republiky připojit se online do zmíněného prostředí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a vidět, které nemovitosti ta která konkrétní osoba vlastní,“ přibližuje pro Radiožurnál náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.

Podle ministerstva vnitra by měly služby dál přibývat. Při spuštění bylo na portálu k dispozici 37 služeb, po půl roce fungování jich nabízí 60.

Vnitro na projektu spolupracuje s ostatními ministerstvy, důležitá je podle něj i spolupráce s kraji a obcemi. Obavy o bezpečnost údajů ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček odmítá, systémy jsou podle něj dobře zabezpečené.

„Plní nejvyšší evropské standardy. Samostatný fakt, že je to zabezpečeno eObčankou, která je nejvyšším stupněm zabezpečení, nám garantuje, že by to nemělo být zneužito,“ uvedl Hamáček.

„A pokud má někdo obavy, že stát na něj bude shromažďovat data, tak je tam funkce, kdy se sám občan může podívat, v jakých všech informačních systémech ta jeho data nebo osobní údaje figurují, a to je unikátní funkce. Nemá to žádný stát v Evropě, že by svým občanům řekl, co o nich vede,“ dodal ministr vnitra.

V lednu by měla přibýt například agenda ministerstva dopravy. Jde mimo jiné o služby centrálního registru řidičů.