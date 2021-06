Epidemie přišla pojišťovny na 40 miliard. Vojtěch se Schillerovou chtějí zvýšit platbu za pojištěnce

Šéfové resortů zdravotnictví a financí Adam Vojtěch a Alena Schillerová (oba za ANO) se v pondělí shodli na navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 200 korun měsíčně z dosavadních 1767 korun. Jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová, navýšení plateb by mělo stabilizovat systém zdravotních pojišťoven. Epidemie si podle ní v případě pojišťoven vyžádala až 40 miliard korun. Praha 13:36 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platba za státní pojištěnce by se příští rok měla navýšit o 200 korun z dosavadních 1767 korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krok, na kterém se Vojtěch se Schillerovou dohodli, bude stát mezi 14 až 15 miliard korun.

„V rozpočtu zatím nejsou zapracovány. Budu je tam muset dát, pokud to vláda schválí během letních měsíců. Domnívám se, že čísla napovídají, že to bude dostačující a bude to zvedat úroveň státního pojištění,“ řekla šéfka resortu financí Alena Schillerová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce návrh předložit vládě už v pondělí.

Letos jsou na veřejné zdravotní pojištění plánované náklady zhruba 399 miliard korun. K takzvaným státním pojištěncům patří důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní a vězni.

Podle Vojtěcha byly výdaje zdravotního pojištění související s epidemií koronaviru z veřejného zdravotního pojištění dosud asi 50 až 55 miliard korun. Vyčerpala se tím většina rezerv zdravotních pojišťoven z předchozích let.

„Očekáváme, že na konci letošního roku nějaké rezervy zůstanou. Nebudou vyčerpány zcela,“ řekl ministr. Čeká zůstatek kolem deseti miliard, podle Schillerové by mohl být i vyšší. Na konci května byl zhruba 68,5 miliardy.

Prospět by mohl podle ministrů i vyšší výběr pojistného po otevření obchodů a služeb, které musely mít činnost kvůli epidemii omezenou.

Stabilizování systému

Náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová ve Speciálu Plus řekla, že doufá, že plánované navýšení plateb za pojištěnce pomůže systém stabilizovat. „Měli jsme štěstí, že jsme přes tlak i odborů nerozpustili rezervy zdravotních pojišťoven. Jednorázové náklady – až 40 miliard – se pro letošní rok pokryjí z rezerv,“ uvedla ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich připomíná, že i přes poměrně solidní nárůst platby pojistného ze strany státu bude letošní rok v každém případě deficitní. Další deficit už si ale systém podle něj nemůže dovolit.

„Musíme dosáhnout takového stavu, aby rok 2022 byl nákladově vyrovnaný – další zvýšení platby na státního pojištěnce je proto podmínka, která byla zapsána do všech protokolů o dohodách,“ zdůraznil.

Náklady na epidemii onemocnění covid-19 mimo zdravotně-pojistné plány se podle něj pohybují v desítkách miliard. „Je to zhruba deset miliard na očkování, až dvanáct miliard na testování,“ uvedl šéf Svazu zdravotních pojišťoven.

Státních pojištěnců je více než 5,9 milionu. Platby z rozpočtu za ně odvedené tvoří asi čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, letos je to za každého 1767 Kč měsíčně. Výdajů na péči ale spotřebují většinu. Ostatní příjem systému je pojistné vybrané od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků.