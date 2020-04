Použití krevní plazmy uzdravených není plošné řešení, chceme mít lék, říká náměstek Prymula

Po jižní Morově se chytrá karanténa rozběhne i v Praze a na severní Moravě. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to prohlásil náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Zavedením chytré karantény vláda podmiňuje mírnění plošných opatření proti šíření nového koronaviru. Prymula mluvil i o možnosti léčby pacientů krevní plazmou uzdravených nebo o tom, kdy budou povoleny sporty a otevřeny restaurace. dvacet minut radiožurnálu Praha 18:06 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Projekt tzv. chytré karantény, která má hygienikům s pomocí dat od mobilních operátorů a bank usnadnit hledání nakažených pacientů a urychlit tak jejich izolaci, už je podle Prymuly spuštěn.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jaké fázi je projekt chytré karantény? Poslechněte si celý rozhovor s Romanem Prymulou

Jediné, co mu chybí, je neadresná mapa, která ukáže, kde se daný člověk v posledních pěti dnech pohyboval. Mapa bude později doplněna konkrétním adresným rozhovorem.

„Chytrá karanténa už se testuje na jihu Moravy, už bylo v rámci ní odebráno 150 vzorků. Systém chceme zavádět po několika etapách a už od sklonku příštího týdne jej naplno spustit ve třech regionech – jižní a severní Moravě a Praze. Ve zbytku republiky je aktuální plán spuštění chytré karantény v prvním týdnu po Velikonocích,“ říká Prymula.

ONLINE: V Česku je evidováno 53 obětí v souvislosti s koronavirem, počet nakažených je 4091 Číst článek

Operátor podle epidemiologa v rámci systému nebude moci sledovat konkrétní telefonní čísla, jako je tomu například v Izraeli či na sousedním Slovensku. „U nás je hodně lidí, kteří takový model nechtějí. Zvolili jsme proto polovičatou variantu, nechceme lidi špiclovat. V hustě obydlených městech bude rozlišovací schopnost zhruba čtyři metry, takže velmi přesná. Na venkově to bude méně přesnější,“ uvedl Prymula.

„Data pro mapu se budou ničit za nějakých šest hodin, poté už nebudou k dispozici,“ vysvětlil.

„Pokud se ale ukáže, že nám budou lidé kvůli této nedokonalé metodě unikat, je možné, že navrhneme přísnější formu včetně sledování konkrétních telefonních čísel. To by ale musel schválit parlament,“ řekl.

Po Velikonocích

Podle Prymuly budou první opatření související s krizovým stavem v zemi zmírněná hned po Velikonocích.

Systém ve školách se bude muset doladit, zmírnil Babiš svůj výrok o dodržování metrových rozestupů Číst článek

„V příštím týdnu chceme ještě před svátky otevřít některé menší obchody, například drobné domácí či zahrádkářské potřeby. Větší posun ale čekáme po Velikonocích. Po nich budeme chtít rozvolnit přístup k individuálním sportovištím, nebudou hned skupiny lidí hrát třeba fotbal, týkat se to bude sportů jako je běh, tenis či golf,“ uvedl Prymula s tím, že v tuto chvíli jeho tým připravuje mapu opatření a jejich postupného zavádění, aby měli lidé o změnách přehled.

Co se týče otevření stravovacích a restauračních zařízení, podle náměstka ministra zdravotnictví to bude možné jen za striktních podmínek, například za dodržování vzdálenosti mezi lidmi.

„Je určitá šance, že by mohly být první otevřeny koncem dubna. S otevíráním barů budeme čekat ještě dlouho, tam hrozí, že by se ve večerních hodinách opatření nedodržovala,“ podotkl.

Češi důvěřují policii a armádě nejvíce od roku 1997, v boji s koronavirem u nich vede Prymula Číst článek

Krevní plazma

V pátek informoval vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík, že by mohli čeští lékaři brzy k léčbě nemoci COVID-19 začít používat krevní plazmu od zdravených pacientů.

Tímto způsobem léčí pacienty některé nemocnice v Itálii či Číně, zkoušet ji plánují i americké či izraelské nemocnice.

„Je to řešení, které vždy přicházelo jako úplně poslední, když jsme při jiných epidemiích neměli lék,“ říká k tomu Prymula. „Může to mít pozitivní efekt, ale není to cesta plošného použití. Věřím, že v nejbližší době budeme mít léčbu přímo na tento vir a nebudeme to muset řešit takto.“

64027