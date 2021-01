Koncem jara můžeme virus zastavit, pokud se nás hodně naočkuje, věří epidemiolog Smejkal

Česká republika je v pátém, nejvyšším stupni systému PES. V některých krajích se součet rizikových ukazatelů blíží maximu a náznaky zlepšení jsou jen lokální a krátkodobé. Epidemiolog Petr Smejkal vidí více příčin, proč vládní protiepidemická opatření nezabírají. „Samozřejmě nejsme ideálním národem, který vždy přesně dělá to, co praví zákon. To má i historické důvody, protože jsme tu měli špatné vlády, kterým jsme nevěřili,“ říká. Praha 20:45 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vláda by měla pozitivně motivovat, aby se lidé nechávali testovat,“ tvrdí epidemiolog Smejkal | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nedůvěra veřejnosti podle něj pramení z toho, že v minulém roce se pravidla často měnila a vláda špatně komunikovala. Smejkal nyní vidí naději v tom, že se lidé a politici konečně poučili v tom, že ke zpřísňování a rozvolňovaní opatření nelze přistupovat stylem brzda-plyn.

„Současná situace je špatná. Ale nemůžu říct, že mě to překvapuje, a myslím, že nejsem sám. Jen doufám, že jsou to poslední kritické tři neděle. A pak už se do této situace nikdy nevrátíme,“ věří Smejkal.

Zdůrazňuje proto nutnost masivního testování a trasování s pomocí moderních technologií, jako se to děje v Číně a v dalších asijských zemích. „Lepším příkladem je demokratická Jižní Korea – to je ten důvod, proč to zvládají lépe než my: nešli cestou-brzda plyn v zavádění a uvolňování lockdownu,“ upozorňuje.

„Vláda by měla pozitivně motivovat, aby se lidé nechávali testovat. Když někdo je v karanténě, musí pobírat stejnou mzdu a neměl by se bát uvádět své kontakty, aby je nevyřadil z práce,“ pokračuje s tím, že v některých západních zemích je za test i finanční odměna.

Smejkal poukazuje na to, že polovina pozitivně testovaných nemá příznaky – právě ty je nutné zachytávat, aby virus nepřenášeli na rizikové osoby. Zároveň je stále poměrně vysoké procento pozitivních testů.

Mortalita koronaviru je daleko vyšší než u chřipky, pohybuje se okolo jednoho procenta, a to už od začátku epidemie. Celosvětově je ale vyšší, protože závisí na kvalitě daného zdravotního systému.

Konec je blízko?

O pacienty s covidem se starají také v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), jak ale Smejkal vysvětluje, problémem jsou hlavně nakažení v řadách personálu: „Jsou kliniky, které dávají horko těžko dohromady služby, protože před Vánoci počet izolovaných narostl,“ uvádí hlavní epidemiolog IKEMu.

„Očkování je hlavní naděje, jak s tím vším skončit. Pokud se nás hodně naočkuje, tak koncem jara nebo během léta můžeme proud viru populací úplně zastavit,“ míní epidemiolog s tím, že očkování by mělo vydržet nejméně jeden rok, ale možná i déle.

K dosažení kolektivní imunity je ovšem třeba naočkovat více než 60 procent populace. „Jsme skeptický národ, tak doufám v postupný rozjezd. Když lidé uvidí, že vakcína funguje a nic se neděje, tak se ta nedůvěra překlopí. Mám pocit, že se tak děje už teď,“ věří Smejkal.

Kromě logistického zvládnutí vakcinace je potřeba i kvalitní komunikace směrem k veřejnosti, do kampaně by se vedle politiků měli zapojit také umělci a známé osobnosti.

V lednu se budou očkovat především zdravotníci, od února by se mělo dostat na pacienty a ohrožené skupiny. „Pokud budeme po rozvolnění pokračovat v masivním testování a trasování, dostaneme se do situace, která pořád nebude dobrá, ale už ne tak špatná jako teď,“ věří Smejkal.

Poslechněte si celý rozhovor v záznamu Interview Plus.