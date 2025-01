Éra globalizace je za námi. Je třeba, aby se Evropa nehádala se Spojenými státy, doporučuje Špicar

Průmyslové firmy v České republice začínají propouštět. Zejména na tradiční odvětví dopadají vysoké ceny energií a celková stagnace v Německu a i v celé Evropě. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. „U velkých spotřebitelů máme jedny z vůbec nejvyšších cen elektřiny a plynu v celé Evropské unii, což je pro ty firmy obrovskou zátěží. Dlouhodobě je to neudržitelné,“ zdůrazňuje v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 0:10 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Špicar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Situace je podle něj vážná i proto, že řada firem má zahraniční vlastníky, kteří neustále poměřují, zda se jim provoz vyplácí. Koncerny prý ještě tolerovaly, když v posledních letech vzrostly náklady na pracovní sílu, aniž došlo k odpovídajícímu zvýšení produktivity, nyní se ale přidávají i vysoké ceny energií.

„Podobně jako Němci jsme vsadili na to, že levné ruské energie budou navždy. Tahle riskantní sázka se nám nevyplatila, takže teď s tím máme velký problém, dostatečně jsme nediverzifikovali zdroje. A pak je tu vysoká energetický náročnost některých firem. Některé se ji intenzivně snažily snižovat, ale jiné si ty domácí úkoly nedělaly,“ připouští Špicar.

V neposlední řadě je problém také v systému emisních povolenek a obchodování s nimi.

„Politici by měli udělat vše pro to, aby se ceny energií přiblížily těm ve Spojených státech, kam spousta evropských firem právě kvůli cenám odchází. Nebylo by šťastné dotacemi pomáhat jednotlivým firmám, ale aby výroba a obchodování s energiemi fungovaly tak, že to nebude třeba řešit,“ dodává.

Řešení je přitom třeba hledat na národní i evropské úrovni, podle Špicara je nutné se zbavit předsudků k jaderné energetice, které v některých unijních zemích panují:

„Jsme nejprůmyslovější zemí v Evropě, a pokud nebudou mít firmy přístup k energiím za konkurenceschopné ceny, tak jejich konkurenceschopnost bude velmi problematická.“

Éra deglobalizace

Za nutnou považuje Špicar také restrukturalizaci ekonomiky a její modernizaci spočívající v posunu od subdodavatelů k finálním výrobcům, kteří mají přímý vztah k zákazníkovi a vyšší marži. Zároveň je třeba v Česku udržet peníze, které putují do zahraničí na dividendách.

„Problém je, že zahraniční firmy tu často chtějí ty peníze nechat a postavit například technologické centrum. Ale pak jim jejich čeští manažeři vysvětlí, že to centrum se bude kvůli všem povolením stavět čtyři roky místo dvou a že na trhu práce je nemožné sehnat stovky inženýrů,“ popisuje.

Je proto třeba investovat do automatizace, která uvolní pracovní sílu, a následně dodat lidem kompetence pro práci s vyšší přidanou hodnotou. To vše ale vyžaduje investice – firmy prý sice vědí, do čeho investovat, aby si udržely konkurenceschopnost, ovšem místo toho musejí hradit vysoké ceny energií.

„Éra globalizace je za námi, téměř všude narážíme na velmi tvrdá protekcionářská opatření, jaká bych ani nečekal, třeba v Indii. A budeme muset hledat alternativy, tedy snažit se zintenzivnit obchod v rámci podobně smýšlejících států. Je potřeba, aby se Evropská unie nehádala se Spojenými státy, a spíše jsme posilovali vzájemný obchod,“ zdůrazňuje Špicar.

