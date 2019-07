Mezi českými studenty vzrostl zájem o program Erasmus, meziročně až o deset procent

Mezi českými studenty opět roste zájem o program Erasmus, díky kterému mohou vysokoškoláci strávit část studia v zahraničí a dostat na to stipendium od Evropské unie. Vyplývá to z dat Domu zahraniční spolupráce, organizace, která je hlavním koordinátorem programu v Česku. Dle organizace vzrostl meziročně zájem o program Erasmus o deset procent. V předchozích letech se přitom počty studentů, kteří se rozhodli vycestovat do ciziny, příliš neměnily. Praha 7:02 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víc uchazečů hlásí třeba Univerzita Karlova. (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA 4.0,©

„Na Erasmus jsem se přihlásila proto, že věřím, že cestování je jedno z nejlepších vzdělání, které se může člověku dostat. Erasmus je skvělá volba pro studenty, jak cestovat. Popisuje studentka pražské Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karolína Jírová. Na podzim zamíří v rámci Erasmu do německých Brém studovat digitální média.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Pavly Lioliasové.

„Slibuji si od toho, že poznám nové lidi, zároveň si prohloubím své vědomosti, protože v Německu mají trochu jiné metody učení. A samozřejmě také, že se naučím druhý jazyk,“ doplňuje studentka.

Přihlášku na podzimní semestr si do programu Erasmus meziročně podalo víc studentů než v předchozích letech. „Z některých škol máme zprávy, že se zájem zvýšil až o deset procent,“ říká Lucie Durcová z Domu zahraniční spolupráce.

Víc uchazečů hlásí třeba Univerzita Karlova. „Vypadá to, že budeme mít nárůst přibližně o 10 procent studentů. Těch přihlášek je podaných o dost více, než jsme měli loni. Loni to bylo 1 964 přihlášek, letos už je to přes 2 100 přihlášek,“ popisuje koordinátor programu Pavel Knap.

Mohlo by jezdit i více

Počty uchazečů o program Erasmus se v posledních letech příliš neměnily. Dům zahraniční spolupráce proto spustil kampaň, kterou se snažil na studium v zahraničí opět nalákat, vysvětluje Lucie Durcová.

„Je potřeba tu stagnaci vidět také v demografických souvislostech, protože v posledních letech se obecně snížily počty vysokoškolských studentů v České republice. Takže když porovnáme ten celkový počet vysokoškolských studentů versus počet studentů, kteří jedou do zahraničí tak vlastně nám ta křivka stále mírně stoupá, ona neklesá. Ale vzhledem k tomu, kolik víme, že máme přiděleno z Evropské komise finančních prostředků na program Erasmus+, tak těch studentů by mohlo jezdit mnohem více.“

Každý pátý začínající učitel nemá podporu zkušenějšího kolegy, ministerstvo chystá změnu Číst článek

Ani větší zájem ale nezamíchal žebříčkem nejoblíbenějších zemí. Už několik let mezi českými studenty vede Německo, pak školy ve Španělsku, Francii a Velké Británii. Ani avizovaný odchod Spojeného království z Evropské unie zájem o zemi nesnížil. To potvrzuje i Ivana Hergelová z Evropské kanceláře Univerzity Karlovy.

„Vzhledem k tomu, že program Erasmus je financován ze dvou zdrojů – z Bruselu a ministerstva školství, tak jsme vyčlenili peníze, které jsou z ministerstva školství pro případ no deal Brexitu nebo hard Brexitu a přislíbili jsme fakultám, že můžou financovat studenty ve stejné výši právě z tohoto zdroje, i kdyby to potom ve skutečnosti už nebyl Erasmus. S tím, že všechny mobility, které začnou do 31. 10 se mohou uskutečnit za podmínek Erasmu.“