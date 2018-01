Elektronické recepty jsou od ledna povinné. Lékaři neskrývají rozpaky

Z celkového počtu bezmála třiačtyřiceti tisíců lékařů se jich do systému dosud nezapojilo téměř osm tisíc. Pokud bude schválen pozměňovací návrh zákona předkládaný ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) k projednání v lednu, neměla by jim za nedodržení této povinnosti letos hrozit pokuta.

Lékaři ale také upozorňují, že systém není zcela spolehlivý a místopředseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák upozornil na případ, kdy recept byl v úložišti zaznamenán sice pod správným číslem, ale pod jiným jménem pacienta, což pro něj nese riziko vydání nesprávného léku a zdravotní nebezpečí.

V elektronizaci společenského života jsou na špičce Spojené státy. Tam se na dálku uzavírají nájemní smlouvy, řeší se doručovací služby a peněžní hotovost v zemi prakticky nepotřebujete. „I elektronické recepty zde fungují už řadu let,“ potvrzuje Karel Pacák, český lékař a vědec a přední světový odborník na výzkum neuroendokrinních nádorů.

Dlouhá léta vede příslušné oddělení v Národním institutu zdraví v Bethesdě u Washingtonu a elektronické recepty má docela rád. Ve své praxi je však, stejně jako každý jiný americký lékař, používat může, ale nemusí. „Lékař ve Spojených státech stále může recepty vypisovat i ručně, případně jen zavolat do konkrétní lékárny a rovnou lék objednat ústně,“ dodává Pacák.

Podobnou alternativní praxi by u nás patrně uvítala i řada lékařů, kteří slouží třeba pouze jednou týdně v obcích a investice do zařízení se jim nevyplatí, nebo ti, kteří již přesluhují a osvojení nové technologie je zatěžuje do té míry, že zvažují ukončení praxe.