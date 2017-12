Elektronické recepty jsou zmetek. Máme důkaz, že systém nefunguje, tvrdí zástupce lékařů

Koncem listopadu ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta ujišťoval šéfa ANO Andreje Babiše, že lékový ústav je připraven na elektronické recepty. Mezitím se Babiš stal premiérem a náběh na systém eRecept bude muset jeho vláda řešit jako jeden z prvních úkolů. U zavádění už ale Blahuta nebude, z osobních důvodů rezignoval. Dnešní plus Praha 19:40 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRecept | Foto: Honza Ptáček

Poslanec hnutí ANO Rostislav Vyzula i místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Václav Šmatlák si myslí, že odchod ředitele lékového ústavu Zdeňka Blahuty zavádění eReceptů neohrozí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O zavádění eReceptu mluvili poslanec ANO Rostislav Vyzula a místopředseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák

„Z pohledu funkčnosti a budoucnosti elektronického receptu to žádné komplikace nepřinese, pokud to naopak neumožní skutečně propracovat ten současný zmetek, se kterým se máme potýkat,“ říká Šmatlák ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Trvá také na tom, že projekt je nepřipravený a bylo by škodlivé ho od ledna spouštět. Nepochybují o tom podle něj odborníci z lékařských kruhů ani z oboru IT.

Poslanec Vyzula je ale i přes to stále zastánce elektronizace, a to i v oblasti medicíny.

Nespolehlivý systém

„Nemyslím si, že by to byl úplný zmetek. Určité výhody jsou, ale mohly by nastat problémy – největší problém by byl, že se lékaři nebudou moci dostat do systému, nebo že když nepřistoupí na elektronické recepty, budou muset zaplatit pokutu až dva miliony korun. To odstraníme, pozměňovací návrh už jsme schválili ve výboru a je ve sněmovně,“ upřesňuje Vyzula a dodává, že věří, že návrh projde.

Odstranění sankce Václav Šmatlák vítá, ale trvá na tom, že systém není spolehlivý:

„Mám konkrétní příklad – jedná se o recept, který vystavila kolegyně na Moravě. Napsala elektronický recept, poslala ho do úložiště, pacientka se dostavila do lékárny a lékárníkovi se objevilo okno, které potvrzuje recept v úložišti pod stejným číslem, ale jednalo se o jiného pacienta.“

Podle poslance Vyzuly to je závažná věc, která se musí prošetřit a musí se zjistit, proč k tomu došlo, aby systém fungoval bez problémů.