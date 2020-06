Soudce si sjednal od kontroverzních právníků stokrát nižší cenu pozemku. ‚Co je na tom?‘ říká v rozhovoru

Soudce městského soudu v Praze Erik Ambrus koupil pozemek ve vsi Přemyšlení na okraji Prahy až stokrát levněji než majitelé ostatních zdejších parcel.

Ambrus má na starosti insolvence, pozemek v roce 2015 koupil od dvojice kontroverzních právníků. Jeden z nich je dnes stíhán za ovlivňování soudců, druhý měl podle policejních odposlechů pracovat pro lobbistu Ivo Rittiga a jeho spolupracovníky.

„Kdybych neměl čisté svědomí, tak bych to nekoupil,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 12:19 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erik Ambrus, soudce Městského soudu v Praze | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Pozemek původně pochází od restituenta, jehož případ měl soudce Ambrus krátce na stole. Soudce nízkou cenu vysvětluje právě známostí s tímto restituentem. V minulosti mu radil s jeho restitučním případem. V době, kdy již byl asistentem soudce, za něj dokonce nahlížel do jeho restitučního spisu. Proč soudce kupoval pozemek od právníků, a ne od restituenta, ale prý Ambrus neví.

Radil restituentovi, jak získat pozemky od státu. A pak pražský soudce koupil parcely za zlomek ceny Číst článek

Jako soudce jste koupil pozemek v Přemyšlení za cenu, která je stokrát nižší, než za kolik zde v té době nakupovali majitelé okolních pozemků. Neshledáváte v tom problém?

Neshledávám v tom problém. Samozřejmě jsem to posuzoval, ale dospěl jsem k závěru, že kdybych neměl čisté svědomí, tak bych to nekoupil. Nebo nekoupil tak, abych mohl být vidět v katastru nemovitostí.

Ten pozemek pochází od právníka Milana Kučeříka, který je dnes stíhán za pokus o ovlivňování soudců, a firmy vedené právníkem Janem Šafrou, který je znám tím, že figuruje na policejních odposleších lidí kolem lobbisty Ivo Rittiga. V tom také neshledáváte problém?

Já znám pana Šafru jen jako odborníka na italské právo. Jakékoliv jeho další vazby neznám. O panu Kučeříkovi to vím, to je pravda. Já ale ctím presumpci neviny. Ale o panu Šafrovi to nevím.

Tito právníci pozemek koupili od restituenta Bohumila Dvořáčka za 250 tisíc a vám ho prodali za 260 tisíc. Od Dvořáčka Šafra nakupuje pozemky dlouhodobě. Dál je ale prodává za tržní cenu. Máte nějaké vysvětlení, proč právě vám je prodal tak levně?

Asi proto, že jsem znal restituenta Dvořáčka.

Odkud se znáte s panem Dvořáčkem?

Od roku 2005, kdy jsme sháněli se ženou pozemek ke koupi pro výstavbu rodinného domu. Takto jsme se potkali. A pak jsem mu pomáhal s restitucemi.

Touha po moci, okázalosti a luxusu, líčí rozsudek motivy exředitele Dbalého, souzeného za korupci Číst článek

S čím jste panu Dvořáčkovi pomáhal?

Musíte nahlédnout do spisu. Ta věc se má tak, že když se podíváte, jak se vyvíjely restituční věci pana Dvořáčka, tak mu nebyly vydány pozemky, které mu předtím znárodnil stát. On tehdy dostal nějaké pozemky na Hájích a já o ně měl zájem. Tak jsem mu říkal, jestli se na ten jeho případ můžu podívat. Na pozemkovém úřadě najdete moji žádost o nahlížení do spisu pana Dvořáčka s jeho plnou mocí.

Vy jste byl tehdy jeho advokát?

Ne, to jsem nebyl.

A z jakého titulu jste mu tedy pomáhal?

Byl jsem prostě právník.

Takže jste mu pomohl a shodou okolností jste o sedm let později levně koupil pozemek, který on zrestituoval?

Shodou okolností. Můžete v tom spatřovat souvislost. Ano, tak jsem mu pomohl a takto jsem měl možnost koupit pozemek v té ceně, za kterou jsem ho koupil.

Kvůli pochybení strávil muž nezákonně přes dva měsíce ve vazbě. Soudce byl potrestán snížením platu Číst článek

Takže vy to přiznáváte, že jste jako soudce dostal takovou slevu za to, že jste mu dříve pomohl?

Můžete to takto vnímat.

Vy jste to tak vnímal?

Já jsem to takto nevnímal. Vnímal jsem to tak, že to je ze známosti. Že jsme se znali a že jsem měl tuto možnost.

Jednu dobu jste měl krátce případ pana Dvořáčka na starosti i jako soudce.

Měl jsem ho asi sedm dnů. Případ jsem předložil předsedovi soudu a byl jsem ve věci vyloučen pro podjatost.

„Prodává pozemky pořád“

Vy jste ale ten pozemek koupil od pana Šafry a pana Kučeříka. Proč ne od pana Dvořáčka?

Jejdamane, to vůbec nevím. Nevím, jak to bylo. Jestli měl nějaké dohody... Já jsem věděl, že chci ten pozemek jednou nabýt. Bylo mi jedno, jestli to bylo od pana Dvořáčka, nebo ne. Nic jsem za tím nehledal.

Ale to je přece docela rozdíl, jestli takto levně nakoupíte pozemek od restituenta, nebo od dvou kontroverzních právníků.

Asi jsem to mohl koupit od pana Dvořáčka. Ale jak říkám, někteří moji známí nakupují od pana Dvořáčka. Pan Dvořáček prodává pozemky pořád.

My máme od pozemkového úřadu seznam parcel vydaných panu Dvořáčkovi a ty skoro všechny vykoupily firmy vedené panem Šafrou. Pár jich koupil ještě spolu s panem Kučeříkem. Nekupoval jste to přes ně spíš proto, abyste za tím nebyl vidět?

Kdybych za tím nechtěl být vidět, asi bych tu identitu dokázal skrýt i nadále. Ten rejstřík je veřejný a já to mám i v majetkovém přiznání.

Byl jste soudcem v době, kdy jste se domluvili, že koupíte ten pozemek v Přemyšlení?

Myslím, že ne.

Vy jste se stal soudcem na konci roku 2012 a pan Dvořáček pozemek získal až v roce 2014. To jste se domlouvali ještě před tím, než mu stát ten pozemek vydal?

Tak asi jsme se domluvili v době, kdy o ten pozemek usiloval.

Takže vy říkáte, že jste se domluvil s panem Dvořáčkem, že levně koupíte pozemek v Přemyšlení. Když mu ho vydal soud, tak ho od něj ale koupili pan Šafra s panem Kučeříkem a vy jste ho od nich koupil asi o rok později. Zároveň se tak stalo poté, co mu byl vydán pozemek v Ruzyni, o němž rozhodoval soud na Praze 6, kde jste působil. Ten také koupil pan Šafra s panem Kučeříkem. Nebyli jste domluveni od začátku, že to takhle dopadne?

Ne, o žádné takové dohodě nevím.

Odtajněné pozadí kauzy Homolka. ‚Když se Dbalý vožere, nevíme, co vybleje,‘ báli se u lobbisty Rittiga Číst článek

Váš právník, pan Kučeřík, si ty nákupy domlouval přímo s panem Dvořáčkem, nebo přes vás?

To já nevím. Já znám pana Dvořáčka, pana Kučeříka i pana Šafru, ale jak si to oni domlouvali, to já nevím.

Odkud se zná pan Kučeřík s panem Dvořáčkem?

Já myslím, že ho bude znát možná přes mě.

Bavil jste se s panem Kučeříkem o soudu pana Dvořáčka k pozemku v Ruzyni?

O Ruzyni? Vůbec jsem to s ním neřešil. Bylo mi to úplně jedno.

Domlouval jste se s panem Kučeříkem a panem Šafrou, aby koupili pozemek v Přemyšlení s tím, že vy ho pak za stejnou cenu koupíte od nich?

Já si myslím, že oni byli nějak dohodnutí s panem Dvořáčkem.

Ceny v roce 1991

Ale vy jste říkal, že vy jste byl dohodnutý s panem Dvořáčkem.

On s nimi asi měl nějakou dohodu. Přišel jsem za ním, že bych měl zájem tady o ten pozemek, a on říkal, že ho prodává Kučeříkovi se Šafrou. Tak mu říkám, jestli můžu jít za nimi a koupit ho od nich.

A proč jste tedy ten pozemek koupil tak levně?

Cena se odvíjela od toho, kolik ten pozemek stál v restitučních náhradách. A ta cena je nižší, protože se to přepočítává na ceny v roce 1991.

Ale vy jste ho kupoval přece v roce 2015, ne v roce 1991. Ta tržní cena je mnohonásobně vyšší.

To já nevylučuji, že to tak je. Ale když jsme se dohodli, že ta cena bude taková, tak já nevím, co bych vám k tomu víc řekl.

Pan Šafra s panem Kučeříkem tím, že ten pozemek prodali vám za stejnou cenu, jako ho koupili od pana Dvořáčka, přišli o zisk, který na něm můžete mít vy. Tím vám dost vyšli vstříc…

To je možný.

‚Každá sranda něco stojí.‘ Zeman žádá kvůli slovům o rakovině po Bartíkovi omluvu dopisem a pět milionů Číst článek

Ale proč to udělali?

To se zeptejte jich. Je to smluvní volnost.

A to jste si jako soudce vyjednal takovou cenu?

Co je na tom špatného, že jsem si jako soudce vyjednal takovou cenu?

Nemá se soudce vyvarovat všeho, co by mohlo znevážit jeho funkci?

V čem ji to znevažuje? Kde může být ta pochybnost?

Vy jste od dvou lidí, z nichž jeden je obviněn za ovlivňování soudců, a druhý podle odposlechů pracuje pro lobbistu Ivo Rittiga, koupil pozemek za cenu stokrát nižší než ostatní. Nezlobte se, ale to opravdu budí pochybnosti.

Já to tak nevnímám.