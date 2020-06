Policie zkoumá výhodné nákupy soudce Ambruse. ‚Vzbuzuje to podezření na korupci,‘ říká ministryně Benešová

Případ soudce Erika Ambruse, který koupil hluboko pod cenou stavební parcely v okolí Prahy, začala prověřovat policie. A to přímo pod vedením Vrchního státního zastupitelství v Praze. Transakce, na niž upozornil Radiožurnál, vzbuzuje podezření na korupční jednání i podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Praha 6:30 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně Marie Benešová uznává, že jednání soudce Ambruse může vzbuzovat podezření na korupci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zabýváme se podezřeními, která doprovázejí restituční nároky na nemovitý majetek, který se nachází v katastrálním území v Přemyšlení a v Ruzyni,“ potvrdil pro Radiožurnál státní zástupce Adam Borgula. Konkrétnější být nechtěl. Ale právě v Přemyšlení koupil pozemky soudce Erik Ambrus, jehož případ v úterý detailně zmapoval Radiožurnál.

Erik Ambrus, soudce Městského soudu v Praze | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Policie podle informací Radiožurnálu pracuje s tím, že cena byla přibližně osmdesátkrát nižší než cena tržní. Konkrétněji: Ambrus získal tři parcely o celkové rozloze jeden a půl hektaru a zaplatil za ně 260 tisíc korun. Tržní cena soudcova pozemku se podle policejních propočtů pohybovala okolo 20 milionů korun.

Sám soudce zdůvodňoval neobvykle nízkou cenu tím, že se znal s původním majitelem Bohumilem Dvořáčkem, který pozemek zrestituoval od státu. Ambrus mu totiž v minulosti s restitučním případem radil. A to v době, kdy byl ještě soudním asistentem, dokonce za Dvořáčka nahlížel do jeho restitučního spisu na pozemkovém úřadě. „Vnímal jsem to tak, že to je ze známosti. Že jsme se znali a že jsem měl tuto možnost,“ vysvětloval soudce výhodnou koupi.

Nejde však jen o rady a nízkou cenu. Ambrus pozemky nekoupil přímo od restituenta Dvořáčka, ale od dvou kontroverzních právníků. Jeden z nich se jmenuje Milan Kučeřík a je dnes stíhán za údajné ovlivňování soudců v kauze takzvané insolvenční mafie. Druhý, jménem Jan Šafra, zase v minulosti figuroval v jedné z kauz lobbisty Ivo Rittiga. Ani jeden z nich se k prodeji pozemku vyjádřit nechtěl.

Těmto dvěma pozemek prodal restituent Dvořáček krátce poté, co ho získal od státu. V roce 2014 mu zaplatili 250 tisíc korun. Soudce Ambrus od nich pozemek koupil o rok později o 10 tisíc dráž. Proč pozemek nekoupil od restituenta, ale od dvojice právníků? Na to Ambrus říká, že mu bylo jedno, od koho ho nakonec kupuje.

Ministryně je znepokojená

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) říká, že zjištění Radiožurnálu může vzbuzovat podezření na korupci. „Tato zjištění samozřejmě mohou vzbuzovat podezření na korupční jednání,“ uvedla doslova Benešová. Situací je prý znepokojena, prověření celé věci je ale podle ní na policii.

„Ta jako jediná může důkladně prověřit z mého pohledu klíčovou otázku, zda předmětné jednání mohlo souviset s výkonem funkce soudce,“ dodává Benešová.

To, že soudce Ambrus koupil svůj pozemek až v roce 2015, znamená také to, že ho nabyl nedlouho poté, co zmiňovaní právníci Šafra a Kučeřík koupili od restituenta Dvořáčka lukrativní pozemek od státu. Ten Dvořáček získal od státu, rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 6.

Právě zde tehdy Ambrus působil a krátce dostal také tento spor na starosti. Po týdnu se ho ale vzdal. „Z projednávání věci se vyloučil s odůvodněním, že osobně zná žalobce v dané věci,“ popsala důvody vyšší soudní úřednice Magdalena Chmelíková. Ve prospěch Dvořáčka rozhodla až soudkyně, která dostala tento spor na starosti po Ambrusovi.

O celém případu již ví i předseda Městského soudu v Praze a Ambrusův nadřízený Libor Vávra. Ten podle svých slov nyní vyčká, jaký bude mít policejní prošetřování výsledek. „Jestli se ukáže, že se nemůže jednat o trestný čin, tak teprve potom, na základě těch dokumentů, které nám policie předloží, prověříme, jestli se jedná o kárné provinění,“ popisuje Vávra svůj další postup.

Radiožurnál se pokusil získat reakci soudce Ambruse k aktuálnímu policejnímu prověřování. Neúspěšně. Soudce neodpověděl. Při přípravě původní reportáže však uvedl, že problém ve svém nákupu nevidí. „Neshledávám v tom problém. Samozřejmě jsem to posuzoval, ale dospěl jsem k závěru, že kdybych neměl čisté svědomí, tak bych to nekoupil. Nebo nekoupil tak, abych mohl být vidět v katastru nemovitostí,“ uvedl Ambrus.

Jeden z pozemků v obci Přemyšlení kousek od Prahy | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas