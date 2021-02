Tabery o výrocích premiéra: Kritika Ústavního soudu byla vždy, ale tohle je brutální útok v osobní rovině

Ústavní soud definitivně ztratil podle premiéra Andreje Babiše (ANO) všechny zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi. Reagoval tak na zrušení části volebního zákona. Koalicím a hnutím by stačilo získat přes pět procent, změnil by se i přepočet hlasů na mandáty. „Pro stabilitu a fungování státu je toto opravdu nebezpečné,“ komentoval ve vysílání Radiožurnálu premiérovu reakci šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Praha 19:37 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erik Tabery | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Na twitteru jste napsal: „Jiný názor mít může, ale tohle je brutální zpochybnění klíčové instituce v zemi.“ Co přesně bylo podle vás premiérově reakci za hranou?

Myslím, že faktorů je celá řada. Když dáme pryč tón, tak samozřejmě argumentace. Do jisté míry naznačit, že se Ústavní soud pokouší o jakýsi politický puč v zemi, to říkám svými slovy, tak je podle mě za hranou.

Naznačoval, že je to celé politicky motivované, že cílem Ústavního soudu je zbavit se Andreje Babiše, a potom ještě jmenovitě říkal, že je to všechno plán Pavla Rychetského. A nakonec k tomu naznačil, že byl korumpován, že za toto rozhodnutí má být nominován na prezidenta, a to stranou STAN. Což je všechno, když se zamyslíme, trochu nesmysl.

Zaprvé, kdyby byl nominován v přímé volbě, tak to vlastně nic neznamená, to je jedna věc. A druhá, v Ústavním soudu nerozhoduje předseda. Je tam více členů a každý jeden z členů Ústavního soudu by musel být korumpován.

Podle mě je strašně nebezpečné, když vlastně nejdůležitější instituce v zemi na sebe takhle útočí. A dokonce naznačují, že jednají nějak proti zájmu veřejnosti, zneužívají svoji sílu, svoji moc.

Myslím si, že v tomhle překročil svoji pravomoc. Politiku sleduji dlouho, dokonce si pamatuji na velice vyhrocené výroky ODS a ČSSD v době opoziční smlouvy, kdy Ústavní soud rušil jejich volební zákon. A i když i jejich reakce byly velmi tvrdé, tak takhle brutální útok, notabene spojovaný s politickou korupcí, tam nezazníval.

Tedy Česko ještě nezažilo podobnou situaci, kdy by premiér tak výrazně zkritizoval rozhodnutí Ústavního soudu?

Byli jsme samozřejmě svědky řečí, že Ústavní soud je třetí komora Parlamentu a že se s tím nesouhlasí. Nicméně, že by to bylo položené až v takhle osobní rovině, to si opravdu nepamatuji.

Samozřejmě člověka může svést vlastní paměť, ale schválně jsem se díval před rozhovorem, které výroky padaly, a teď mluvím o nejvyšších ústavních činitelích, tak v takové podobě jsem to nenašel. Myslím si, že to překračuje nějakou míru a pro stabilitu a fungování státu je to opravdu nebezpečné.

