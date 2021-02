eRouška nefunguje, nainstalovalo si ji málo lidí. Při trasování nepomáhá, říkají hygienici

Samotrasovací formulář a aplikace eRouška. To jsou dva nástroje takzvané chytré karantény, které mají pomáhat hygienikům. Zatímco formulář v praxi využívají, eRoušku téměř vůbec. Důvodem je i to, že má míň uživatelů, než by bylo potřeba. Nainstalovanou ji má zhruba jeden a půl milionu lidí. Aby byla účinná, musel by ji ale používat nejmíň každý pátý. V současnosti tak nedokáže plnit původní cíl, a to rychle izolovat rizikové kontakty. Praha 11:01 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikaci eRouška si nestáhlo dostatečné množství lidí, hygienici jí proto téměř nevyužívají. ilustrační foto | Foto: Janetta Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Zhruba od poloviny září se měli hygienici taky co nejdřív ptát na to, jestli má nakažený aplikaci eRouška, vysvětloval její podstatu tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. „Krajská hygienická stanice, pokud kontaktuje nakaženého, tak se ho vždy zeptá, jestli má eRoušku, pokud řekne, že ano, tak mu stanice skrz SMS vygeneruje kód.“

Jenže v praxi to tak většinou nefunguje. „Aplikace eRouška neslouží nám hygienikům jako nástroj k trasování nebo pomoci, je to aplikace, která primárně informuje občany, co ji mají nainstalovanou, že přišel do kontaktu s někým pozitivním, který má také eRoušku,“ říká mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamounová.

Podle Šalamounové hygieny využívají samotrasovací formuláře. Například v Liberci denně řeší asi pětistovku případů, s aplikací eRouška se ale setkají za týden jen párkrát. Málo využívaná je i podle zkušeností hygieniků z Vysočiny.

Původní cíl tak aplikace nenaplnila. „eRouška byla nepochybně nápadem, který byl velmi pozitivní a mohl přinést řešení situace. Na druhou stranu její limitace se ukázala býti to, že lidé nechtěli, aby byla podezřívána ze sbírání údajů o tom, kde se kdo vyskytoval. Postupně se tlačilo na to, aby ten její koncept se stal bezzubým. Za těch x měsíců, co mám eRoušku nastavenou, tak jsem nedostal upozornění, že bych se s někým potkal, což v té situaci, ve které jsme, je naprosto iluzorní,“ přiznává epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Špatná komunikace

Zklamání neskrývá ani hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Já bych byla radši, kdyby eRoušku využívalo víc lidí, ale stav je, jaký je. Vysoká míra ochrany osobních dat vede kontraproduktivně k tomu zájmu o to nainstalovat si jí,“ říká.

Právě nedostatečný počet uživatelů je i jednou z příčin neúspěchu aplikace, pokračuje Michal Bláha z projektu Hlídač státu. „K tomu, aby skutečně fungovala, jak bylo plánováno, aby měla dopad na chování lidí a to varování, aby bylo dost účinné, tak by bylo potřeba, aby ji používalo dvakrát až třikrát více lidí,“ myslí si.

Vinu na tom podle Bláhy nese stát tím, že aplikaci příliš nepodpořil. „Nemůžeme říct, že vláda udělala vše pro to, aby to dopadlo líp. Je to dané hlavně tou komunikací – nepokračovala v komunikaci, řešila jiné věci, v tomto nepokračovala. Stát opravdu neumí podobné aplikace a chování lidí ovlivňovat, neumí udělat marketing a komunikovat, proč je to důležité.“

Žádnou další kampaň na podporu aplikace ministerstvo zdravotnictví podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové nechystá. Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla je ale s výsledkem práce týmu spokojený. „Čekali jsme víc, mysleli jsme si, že budeme mít kolem dvou a víc milionů lidí. I tak je to ale super číslo, jsme rádi, že jsme se dostali tak daleko,“ tvrdí.

eRoušku čekají kvůli nové nakažlivější mutaci viru změny v nastavení. Tvůrci mají upravit parametry rizikového kontaktu, aplikace tak zřejmě bude zaznamenávat i ty kratší než 15 minut.