eRouška se rozjíždí pomalu. 'Automatizace odesílání kódů bude příští týden,‘ slibuje vládní zmocněnec

Aplikace eRouška funguje dva týdny, hygienici za tu dobu ale poslali jen 167 kódů. Jejich rozesílání má urychlit automatický systém, který měl podle vládního zmocněnce Vladimíra Dzurilly fungovat od pátku. To se ale nestihlo. „Ještě to nemáme,“ přiznal serveru iROZHLAS.cz v pátek s tím, že systém začne fungovat příští týden. Hygienici si nicméně na fungováni aplikace stále zvykají, k odeslání kódu v některých případech vůbec nedochází. Praha 6:00 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRouška 2.0 | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhlas

Ověřovací kód pro aktivaci aplikace eRouška, nástroje, který by měl restartovat pokulhávající chytrou karanténu, zatím přišel 167 pozitivně testovaným Čechům. O jeho rozesílání se starají zavalené hygienické stanice. Ulehčit práci jim má automatizace procesu, kterou vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla slíbil do pátku.

„Teď je zaslání kódu součástí šetření, měníme to,“ napsal Dzurilla v pondělí na twitteru.

Automarizovaně budeme kód zasílat do pátku. Teď je zaslání kódu součástí epi šetření, měníme to. — Vladimir Dzurilla (@vdzurilla) September 28, 2020

Změna systému se ale odkládá na příští týden, nový způsob posílání kódů se totiž podle Dzurilly zpozdil kvůli práci na systému sebereportování.

„Nestihli jsme to,“ přiznal Dzurilla server iROZHLAS.cz. „V příštím týdnu to bude určitě,“ dodal.

A jak bude nový systém vypadat? „Je tam více variant. Například si zavoláte na linku 1221 a automaticky se vám odešle kód. Cílem je, aby to nemuseli dělat hygienici, zároveň je ale potřeba ověřit alespoň telefonní číslo,“ řekl redakci zmocněnec pro informační technologie.

Občas zapomeneme

Dzurilla má nicméně za to, že hygienické stanice epidemiologické šetření stíhají a posílání kódu pro ně není přítěž. „Kódy rozesílají, protože to je jedna ze základních otázek, na kterou se mají zeptat,“ tvrdil zmocněnec.

Jinou zkušenost má ale datový novinář serveru iROZHLAS.cz Jan Boček. Tomu jihomoravští hygienici vůbec nepoložili otázku, zda má aplikaci nainstalovanou. „Paní (z hygieny) eRoušku během hovoru vůbec nezmínila,“ popsal hovor s hygieniky Boček.

Že hygienici na dotaz občas zapomenou, potvrdila redakci šéfka ústecké stanice Lenka Šimůnková. Podle ní je to způsobené mimo jiné tím, že si pracovníci, kteří provádí epidemiologické šetření, na tuto část své práce ještě nezvykli.

Karanténa, den čtvrtý: volá hygiena! Číst článek

„Nástroj je používaný krátkou dobu, takže se může stát, že se kolegové zapomenou zeptat a kód pak prostě neodejde. Dotaz je ale ve scénáři, je to součástí chytré karantény a měli bychom se na to ptát. Je to součást naší práce,“ uvedla Šimůnková.

Pomalý rozjezd nové aplikace potvrzují i počty odeslaných kódů, například hygienické stanice ze Zlínského kraje a z kraje Vysočina za celý minulý měsíc poslaly jen dva. A to přesto, že v současnosti přibývají nižší tisíce pozitivně testovaných denně.

„Daný systém se teprve rozbíhá a doposud mnoho osob z řad veřejnosti tuto aplikaci ještě plně nepoužívá, tudíž i počet aktivací není tak vysoký,“ vysvětlila Vendula Ševčíková ze zlínské hygienické stanice. Nejvíc kódů – 83 – poslali za minulý měsíc hygienici v Praze.

Jak probíhá epidemiologické šetření? Průběh serveru iROZHLAS.cz popsala ústecká hlavní hygienička Lenka Šimůnková. Jak rozhovor začne? „Představíme se. Řekneme, že jsme z hygienické stanice, voláme v rámci chytré karantény a hovor je monitorovaný. Sdělíme člověku, že voláme, protože měl pozitivní výsledek testu.“ První otázka? „Nejprve se zeptáme, jaký je zdravotní stav nakaženého. Především nás zajímá, zda nevyžaduje nějakou rychlou lékařskou pomoc.“ Co dál? „Pokud se člověk cítí relativně dobře a má třeba jen mírné příznaky, tak pokračujeme v rozhovoru. Samozřejmě se ptáme, kdy příznaky začaly, jak vypadaly. Potom nás nejvíc zajímá, se kterými dalšími osobami byl nakažený v kontaktu.“ Jaké informace o dalších lidech hygieniky zajímají? „Je to především jméno a telefonní číslo, abychom je mohli kontaktovat a zabezpečit jim další vyšetření. Informujeme je o tom, že byli v kontaktu s pozitivním a měli by se podrobit karanténě.“ Máte eRoušku? „Ptáme se i na to, zda nakažený využívá nástroje, které jsou dobrovolné, jako je například eRouška. Pokud nám to potvrdí, tak mu po ukončení hovoru pošleme na telefonní číslo kód, který zadá do aplikace a lidem, kteří s ním byly v kontaktu, by se mělo objevit upozornění.“