eRouška pohyb lidí sledovat nebude, zmínka se do vládního materiálu dostala omylem

eRouška je součástí systému Chytré karantény. | Zdroj: Repro eRouška.cz

„Je třeba... použít i lokalizační data,“ píše se ve vládním materiálu k chytré karanténě 2.0, kterou minulé pondělí schválila vláda. Poznámka se týká mobilní aplikace eRouška, která má za cíl zaznamenávat kontakty mezi lidmi a varovat uživatele v případě, že se déle zdržoval s osobou nakaženou koronavirem.

Právě sledování polohy je ale věc, kterou tvůrci eRoušky, dobrovolníci sdružení v iniciativě covid2019cz, dlouhodobě odmítají. „Aplikace nesleduje vaši polohu, není to její účel a ani pro to není navržena,“ píšou na webu aplikace a svá slova dokládají jak posudkem od Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, tak i zveřejněním zdrojových kódů. Každý se tak může podívat, jak kód aplikace funguje.

Podle vládního usnesení o chytré karanténě verze 2.0 ale má nově dobrovolnická aplikace přejít na stát, konkrétně se o její další rozvoj bude starat státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie pod ministerstvem vnitra. A právě v rámci této změny vláda odsouhlasila i materiál (celý k přečtení na konci článku), který je v kapitole Nástroje a jejich popis v sekci věnované eRoušce o užití lokalizačních dat.

Něco takového je ale v rozporu hned s předchozím bodem dokumentu, podle kterého by aplikace měla začít využívat Apple/Google protokol. Dva největší výrobci operačních systémů pro mobilní telefony totiž nově dávají státním zdravotnickým úřadům možnost používat technologii Bluetooth pro sledování kontaktů, a to s funkcemi, které ostatní aplikace nemají k dispozici. Podmiňují to ale řadou omezení, mezi která patří i zákaz sledování polohy telefonu.

Zejména v případě telefonů od Applu je takové povolení de facto nezbytné, jelikož podmínky, za kterých mohou jiné aplikace používat Bluetooth, funkční trasování kontaktů fakticky znemožňují.

Podle Ireny Zatloukalové, která se v týmu eRoušky stará o komunikaci s médii, se její vývojáři nechystají sledování polohy zavést. A po opakovaných dotazech totéž potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví. „V závěru této části (dokumentu o rozvoji chytré karantény, pozn. red.) došlo k formální chybě, která nás mrzí, nicméně na tom, že eRouška nesbírá informace o poloze uživatele, se nic nemění,“ napsala serveru iROZHLAS.cz Jitka Nováčková z tiskového oddělení resortu.

Soukromí versus epidemie

Některým státům ale podmínky diktované Applem a Googlem přijdou příliš omezující a raději se snaží vyvinout vlastní aplikace bez pomoci výrobců operačních systémů.

Podle profesorky Heleny Nissenbaumové z Cornellovy univerzity ve Spojených státech je ironické, že zrovna firmy, které v minulosti tolerovaly hromadný sběr dat o uživatelích, nyní omezují státy v používání informacích „kritických pro veřejné zdraví“. Raději by byla, kdyby „data o jejím zdravotním stavu měl k dispozici její lékař a státní zdravotnické organizace“.

Na vlastní pěst tedy funguje sledování kontaktů přes chytrý telefon ve Spojeném království nebo na Slovensku.

Aplikace, které nemají oficiální podporu výrobců telefonů, ale naráží na řadu problémů, například Apple standardně blokuje sledovací funkce, pokud aplikace běží na pozadí. Stačí tedy začít telefonovat či přístroj schovat do kapsy a záznam možných kontaktů se přeruší.

Aplikace eRouška má nyní asi 210 tisíc uživatelů, aby sledování kontaktů bylo účinné, mělo by ji užívat asi 60 % populace. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá reklamní kampaň, jejíž cílem je počet uživatelů zvednout alespoň na milion.