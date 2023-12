Zákony budou od ledna online, slibuje po letech odkladů vnitro. Legislativa bude digitálně i vznikat

S novým rokem mají odstartovat eSbírka a eLegislativa z dílny ministerstva vnitra. Přes dekádu chystaný projekt za asi 760 milionů korun má veřejnosti zpřístupnit státem garantované znění zákonů, zákonodárci mají legislativu elektronicky i připravovat. Praha 12:20 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uživatelé systému eSbírka si budou moci nechat zasílat upozornění na změny ve vybraných zákonech | Foto: Ministerstvo vnitra ČR

Jako vyvíjet jeden kus Bugatti Veyron nové generace. Tak vloni přípravu systémů eSbírka a eLegislativa popsal Petr Mlsna, bývalý náměstek ministra vnitra a nynější šéf antimonopolního úřadu, který měl elektronizaci právních předpisů pod dohledem do podzimu 2020.

Projekt, za který stát utratil asi 760 milionů korun, má veřejnosti nabídnout veškeré tuzemské platné předpisy v elektronické podobě. To dnes nabízí jen soukromé právní informační systémy, navíc bez státem garantované záruky správnosti. Nynějšímu zveřejňování předcházela digitalizace předpisů i zrušení těch dnes již nepoužívaných.

Veřejnost by měla přístup k zákonům získat hned 1. ledna příštího roku, systém bude dostupný na adresách e-sbirka.cz a zakony.gov.cz. Lidé zde najdou předpisy vydané od roku 1945 plus některé starší. Podle pověřeného šéfa sekce e-governmentu ministerstva vnitra Davida Slámy bude resort během ledna sbírat připomínky veřejnosti.

Původně měli systém před jeho spuštěním testovat například zástupci právnických fakult, jak ale informoval server iROZHLAS.cz, k tomu nedošlo: zatím eSbírku viděli jen pracovníci vnitra a jemu podřízených organizací.

Podle ministerstva byla důvodem kybernetická bezpečnost. Elektronická sbírka zákonů totiž běží na stejných serverech jako systém eLegislativa, který má sloužit k přepravě zákonů, a jeho zabezpečení je priorita. Oba nástroje tedy až doposud čekaly na napojení na státní dohled eGovernmentu.

Podle Slámy by samotné spuštění mělo ušetřit veřejné prostředky jen díky tomu, že odpadne povinnost obcí si pořizovat tištěnou verzi sbírky zákonů. Ta podle jeho odhadu vyjde jednotlivé obce asi na 16 tisíc korun ročně, což v součtu znamená náklady asi 100 milionů pro celou republiku.

Databáze předpisů nabídne fulltextové vyhledávání, i hledání předpisů podle klíčových slov a témat. Předpisy mají být napojené i na databáze evropské legislativy. K dispozici zde budou i historické verze předpisů spolu s důvodovými zprávami a výkladovými stanovisky státních orgánů.

Uživatelé si rovněž budou moci vytvořit v systému účet a nechat si zasílat změny v předpisech a právních oblastech, které je zajímají.

Navíc se počítá s tím, že informace z eSbírky budou skrze otevřená data a programovatelné rozhraní, takzvané API, přebírat i komerční právní systémy a další uživatelé.

Zákony elektronicky

Součástí projektu je i systém eLegislativa, které by nově mel zajišťovat elektronickou tvorbu předpisů, a to od jejich návrhu až po podpis prezidentem (o elektronizaci samotného prezidentova podpisu se nyní jedná, pozn. red.). Naostro zde mají zákony vznikat od ledna 2025, nejpozději v říjnu by se na nový systém měli školit pracovníci obou komor parlamentu a samotní poslanci i senátoři.

Širší veřejnost se bude moci do legislativního procesu zapojovat nepřímo: kromě nástroje pro zákonodárce vznikne i software pro počítače se systémy Windows a Mac, skrze který bude možné připravovat návrhy legislativních změn. Jejich případné načtení do legislativního procesu pak bude na rozhodnutí zákonodárců. Veřejné testování programu se plánuje od dubna příštího roku.

I informace ze systému eLegislativa by měly být veřejně přístupné jako otevřená data. Veřejnost by tak měla získat lepší přehled o tom, jak příprava zákonů probíhá.