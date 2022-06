Zákony na webu? Snad příští rok. Požadavky přišly pozdě, brání se vnitro a žádá dalších 162 milionů

Problémy při napojování Úřadu vlády, bezpečnostní rizika čínských technologií nebo pandemie covidu: kvůli tomu všemu se opakovaně odkládalo spuštění systémů e-Sbírka a e-Legislativa. První na webu zpřístupní platné zákony veřejnosti, druhý bude sloužit při jejich přípravě.

Podle hodnotící zprávy vypracované ministerstvem vnitra (přečíst ji můžete na konci článku) stát za celý projekt dosud zaplatil přes 600 milionů korun. Pro rozjezd v příštím roce je podle zprávy „nutné počítat s částkou cca 162,2 milionů korun.“ Z peněz se má platit testovací provoz a technická podpora pro úředníky, kteří budou systémy používat. Projekt původně ani s jedním nepočítal.

„Koncepce technického i smluvního řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa byla projednávána se všemi zainteresovanými subjekty dlouhodobě, a to i před rokem 2017, kdy byla finalizována zadávací dokumentace projektu,“ napsala serveru iROZHLAS.cz Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Podle ní ale požadavek na testovací provoz ze strany sněmovny zazněl až v polovině roku 2018 na schůzi podvýboru ústavně právního výboru pro digitalizaci justice. Tedy téměř rok po vyhlášení veřejných zakázek na dodavatele.

Z papíru na web

Dalších 24 milionů korun si vyžádá plnění databáze texty zákonů. Jelikož znění na webu bude závazné, musejí texty projít takzvanou verifikací. O tu se až do loňského roku starala společnost S-EPI. Podle Malé skončila dosavadní zakázka řádným vyčerpáním všech služeb v září 2021.

„S ohledem na prodloužení realizace implementační fáze projektu e-Sbírka a e-Legislativa a na potřebu rozšíření plnění dle nově vyvstalých potřeb bylo tedy nutné připravit nové zadávací řízení na otevřenou veřejnou zakázku,“ vysvětlila Malá serveru iROZHLAS.cz.

Navíc je potřeba zrychlit ověřování zákonů, aby bylo možné na přelomu roku spustit první verzi databáze pro veřejnost. Systém totiž musí obsahovat znění všech platných předpisů, a to bez chyb.

Ministerstvo vnitra zároveň připravilo seznam předpisů, které už v českém právním řádu ztratily význam. Ty by časem měly být zrušené.

Podle pirátského náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka, který projekt projekt přebral po předchůdcích, by stát měl začít testovat první část, tedy veřejnou databázi zákonů, už letos v září. Kolářík, který je zároveň podepsaný pod hodnotící zprávou, pak předpokládá spuštění pro veřejnost na konci letošního roku – jak přepokládá zákon.

Jelikož nástroj pro tvorbu zákonů, e-Legislativa, tou dobou ještě fungovat nebude, projekt se rozdělí. Podle vnitra má tak dojít „alespoň k částečnému zlepšení dlouhodobě nevyhovující situace v oblasti státem poskytovaného přístupu k informacím o platném i minulém právu České republiky.“

Zákony na zkoušku

Zveřejnění elektronické sbírky znamená, že do ní stát musí doplnit starší předpisy. Digitalizace nyní probíhá po balíčcích, přičemž příprava jednoho trvá asi dva měsíce. Takovým tempem by se ale spuštění do konce roku nestihlo, cyklus tedy bude muset zrychlit na přibližně dva týdny. „Tento intenzivní a nepřetržitý proces ale bude znamenat násobně větší pracnost a tedy i kapacity a následně i náklady,“ píše vnitro v hodnotící zprávě.

Podle resortu je pak zásadní, aby texty zákonů prošly opakovanou kontrolou. Kromě přehledu zákonů pro veřejnost bude totiž e-Sbírka sloužit i jako podklad pro tvorbu nové legislativy. Proto je podle Malé „maximální možná kvalita výsledných dat pro celý projekt klíčová.“

Kromě urychlené digitalizace starších zákonů si testování vyžádá i překlápění návrhů, které procházejí legislativním procesem v parlamentu. V plánu je i vytvoření desítek testovacích zákonů prověřujících neobvyklé situace, které by v legislativě mohly někdy v budoucnosti nastat. Tyto zákony před ostrým startem ze systému zmizí.

Chybí peníze

Kompletně by měl projekt, který prošel už několika odklady, fungovat v roce 2024. Samo ministerstvo ve zprávě píše, že „vnímá značnou zodpovědnost, která je s uvedením tohoto systému do praxe spojena“.

Jak ale ministerstvo vzápětí dodává, „v rozpočtu projektu ani v rozpočtu resortu nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby mohlo v plné míře oprávněné požadavky na rozšíření nebo úpravu některých funkčností, plnění nebo parametrů projektu realizovat“.

Ve státním rozpočtu se proto bude muset na e-Sbírku a e-Legislativu najít 112 milionů pro příští rok a minimálně 62 milionů pro rok 2024. Pro další roky pak ministerstvo v součtu mluví o dalších více než 100 milionech. Proto resort hledá další cesty, jak provoz systémů zaplatit, včetně možného uvolnění prostředků z Národního plánu obnovy.