Zavedení zabezpečovacího systému ETCS bude stát 46 miliard. Poprvé bude nasazen za dva roky

Bezpečnější, ale taky výrazně dražší. Jednotný zabezpečovací systém ETCS vyjde Správu železnic do roku 2030 zhruba na 46 miliard korun. Uvedla to na dotaz Radiožurnálu. Miliardy budou muset do zabezpečení investovat i dopravci. Někteří z nich s tím už začali. První úsek v ostrém provozu železničáři spustí v roce 2023 mezi Olomoucí a Uničovem. Praha 13:09 28. srpna 2021

Zabezpečovačem ETCS musí být vybavená jak trať, tak lokomotivy. Systém dokáže třeba zastavit dva protijedoucí vlaky nebo zpomalit soupravu, která překračuje povolenou rychlost. Hlavní koridory budou podle náměstka ministra dopravy Jana Sechtera systémem pokryté kolem roku 2025, rezort na to využije evropské peníze.

„Jedním z nejzásadnějších problémů je zajistit tomu financování. A protože to souvisí s evropskou interoperabilitou, tak na to chceme nasadit jednotlivé evropské fondy. Počítáme s tím, že teď je ta fáze, kdy Evropa na to finanční prostředky dává,“ řekl Radiožurnálu Sechter.

I přes vysoké náklady se systémem ETCS potom ministerstvo počítá i na regionálních tratích: „Míří tam nákladní doprava, takže to potřebujeme postupně vybavit.“ Na dotacích pro dopravce plánuje rezort vydat zhruba 18 miliard korun.

Sjednocení zabezpečovacího systému podle dopravního experta a bývalého ředitele Českých drah Emanuela Šípa zjednoduší železniční provoz v Evropě. „Nebude třeba zoufalým způsobem vybavovat vozidla X dalšími systémy, protože dneska máte co zemi, to jiný národní systém,“ popsal.

Zároveň ale připomíná, že v současnosti závisí železniční provoz hlavně na lidech. A třeba strojvedoucích je málo a můžou být přetěžovaní. „Strojvedoucí mají rozhodně delší směny a delší angažmá za kontrolerem, než by přicházelo v úvahu. Takže únava je v tom určitě znát a nemůžeme to řešit nějakým sekernickým způsobem, protože jinak by vlaky prostě nevyjely,“ doplnil Šíp.

Zprávu o stavu českých železnic by měl přinést i nový průzkum Evropské železniční agentury. Ten zkoumá přístup států Evropské unie k zabezpečení drah. V Česku na něm pracuje i Drážní úřad. Výsledky mají pomoct zvýšit bezpečnost na evropských kolejích.