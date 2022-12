Etický kodex má být odrazový můstek, jak by měl učitel vypadat, ne vymahatelný strašák, říká ředitel

Komunikace s žáky i jejich rodiči nebo přístup k využívání moderních technologií a prezentaci na sítích - taky s tím má pomáhat učitelům nový etický kodex. Jeho vznik iniciovali sami učitelé a ke spolupráci přizvali zástupce resortu školství, České školní inspekce a dalších organizací. Ve čtvrtek dopoledne ho představí veřejnosti. Český rozhlas se na jeho užívání zeptal ředitele základní školy profesora Švejcara v Praze 12 Ondřeje Lněnička. Rozhovor Praha 22:44 8. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelé budou mít etický kodex, který jim má pomoci v každodeních situacích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S etickým kodexem mají zkušenosti ve Spojených státech, mělo by to být podobné v Česku? Můžete třeba zmínit pár zásadních konkrétních bodů, které bude etický kodex učitelům určovat?

Já bych tohle nechal určitě na ministerstvu školství a jejich představení v 11.00 hodin, protože je to velká událost, co se týče českého školství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Víme, jaká má být škola, kam má směřovat školství, víme, jakého chceme mít žáka a co by měl na konci svého vzdělávání umět. Ale není řečeno, jakého chceme učitele, popisuje potřebu kodexu Ondřej Lněnička

Náš etický kodex by měl ale být více obecnější, neměl by jít do takových detailů a měl by to být spíš rámec pro každého pedagoga, aby věděl, co od něj stát očekává, jakého učitele chceme vlastně v Česku mít.

Vidím, že nebudete ani naznačovat. Tak alespoň povězte, jak bude nový kodex řešit moderní technologie a sociální sítě. Bude třeba učitelům určovat například to, jak na nich mají vystupovat nebo jak přistupovat k tomu, co na nich dělají jejich žáci?

Já bych začal více zeširoka. Ono přece jenom jde o to, že v Česku víme, jaká má být škola. Kritéria kvalitní školy podle české školní inspekce známe, víme, kam má směřovat české školství, strategie 2030+ nám to jasně říká.

Víme, jakého chceme mít žáka, co by měl na konci svého základního a středního vzdělávání umět. Ale co nevíme je, jakého chceme mít učitele. Jak by měl působit na své žáky, jak by měl působit ve své škole.

Samozřejmě do toho patří i pohyb po sítích a po internetu. A patří do toho i to, aby šel žákům příkladem.

Tento čtvrtek bude představen etický kodex pro učitele! Ten by měl odpovídat realitě 21. století, zohledňovat technologické změny i globální výzvy. Je výsledkem konsenzu Asociace děkanů PedF, @msmtcr, @CSInspekce, @stredoskolunie a dalších 12 organizací. https://t.co/34aG4KV9h9 — Učitelská platforma (@ucitele) December 6, 2022

A bude dodržování etického kodexu u pedagogů nějakým způsobem vymahatelné? Pokud ho poruší, bude jim hrozit nějaký postih?

V tuto chvíli spíše musíme vidět etický kodex jako odrazový můstek pro to, abychom sladili a sjednotili náhled na učitele v naší republice.

Abychom věděli, jak se má učitel zachovat v nějakých základních situacích, které může potkávat s žáky, aby k nim přistupoval partnersky, aby se vytvořil rámec pro další budoucí řešení.

Takže v tuto chvíli bych neviděl etický kodex jako nějakého vymahatelného strašáka pro učitele: takto se budete teďka všichni chovat, takto budete všichni jednat.

Ale je to spíše rámec, odrazový můstek k tomu, jak by měl učitel vypadat v budoucnu.

Co o tom soudíte nebo jak k tomu přistupujete přímo na vaší škole, protože vy jste také ředitel základní školy v Praze. Máte třeba nějaký vlastní interní kodex psaný, anebo vyřčený?

My jsme si vytvořili hodnoty naší školy. To znamená, že máme definované hodnoty a jejich funkční věty, podle kterých se snažíme řídit a které by se potom měly promítat v našem chování k našim žákům.

Jak učitelé nějaké situace na hraně řešili doposud bez kodexu? Existují nějaká obecná doporučení ministerstva, nebo má každá škola nějaká vlastní pravidla?

Říkáte to naprosto přesně. Samozřejmě, že existují různá doporučení různých institucí, ať už státních či nestátních, která řeší konkrétní situace ve školách, a že jich je opravdu plejáda.

Ale zároveň každá škola má své vlastní interní postupy vázané na kulturu a klima školy, vázané na nějaké rituály a zvyky, které v té škole fungují. V rámci jedné školy se mohou lišit u dvou různých učitelů i přístupy k žákům v konkrétních situacích.

A jenom jedno větně. Bude se kodex týkat třeba i řešení vztahů ve směru k rodičům?

Jednoznačně. Rodiče jsou partneři ve vzdělávání a musíme je tak brát a etický kodex by to mělo postihovat.