Soudcovská unie upraví svůj etický kodex. Dodatek radí, jak se vyhnout střetu zájmů v soukromí

Může soudce poobědvat s advokátem, případně nabídnout právní radu příbuznému? „K většině etických selhání dochází v situacích, kdy si soudce neuvědomí, že je ve střetu zájmů," je přesvědčena prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Právě proto vznikl dodatek k etickému kodexu unie, jenž má soudcům pomoci s vyhodnocením situací z běžného života, které mohou potenciálně ohrozit jejich objektivitu. Praha 12:25 5. října 2019

Etika soudců se do popředí zájmu dostala na začátku roku 2019. To vyšlo najevo, že se hradní kancléř Vratislav Mynář opakovaně scházel se soudci.

Například soudci Ústavního soudu Vojtěch Šimíčkovi měl Mynář naznačit, jaké rozhodnutí by se prezidentu Miloši Zemanovi líbilo ohledně jeho návrhu na zrušení služebního zákona, uvedl tehdy Respekt.

Sám Mynář přiznal, že v zastoupení „konzultoval“ s více ústavními soudci prezidentovy postoje. Soudce kontaktoval i v jiných kauzách. Státní zástupce to označil za nestandardní, ale nikoliv trestné.

K hlasům, že je potřeba nastolit jasnější pravidla se tehdy připojila i prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Právě profesní organizace, kterou vede, minulý týden dokončila dodatek k vlastnímu etickému kodexu. „Záměr ale vznikl už v listopadu. Lednové události nebyly spouštěčem,“ řekla nyní pro iROZHLAS.cz.

Dodatek k etickému kodexu má soudcům poradit, jak se chovat, když se jejich osobní život může střetnout s profesním. „K většině etických selhání dochází v situacích, kdy si soudce neuvědomí, že je ve střetu zájmů,“ uvedla Zemanová.

„Soudce nemá být odtržený od běžného života, ale je v něm nějak omezen,“ poukázala na to, že soudce musí řešit například etickou rovinu setkávání se s příslušníky jiných právnických profesí. Například zda může jít na soukromý oběd s advokátem.

Dodatek řeší i to, zda může soudce poskytovat právní rady svému blízkému okolí.

Podle Zemanové ale návrh, který ještě musí schválit shromáždění delegátů unie, nepřistupuje k nastoleným dilematům autoritativně. „Jde o to soudce motivovat, aby o etických pravidlech vůbec přemýšleli a uplatňovali je.“

Dodatek ke kodexu tak z velké části tvoří otázky, které by si měli soudci klást a sami následně dojít k rozhodnutí, zda situace ovlivní jejich nezávislost.

Etický kodex Soudcovské unie je nicméně závazný jen pro členy této dobrovolné organizace. Do debaty o justiční etice se v posledních měsících přihlásilo také ministerstvo spravedlnosti. Resort vedený Marií Benešovou (za hnutí ANO) inicioval vznik skupiny, která má připravit pravidla platná pro všechny soudce v České republice.

Podle Zemanové je ale otázka, zda je možné, aby taková listina existovala a následně fungovala. „Nemyslím si, že by to mělo nějaký velký účinek,“ řekla.

„Jsou to velmi citlivé věci. Většina z nich není postižitelná. Nebavíme se o tom, že by se stanovila pravidla, na jejichž základě by šlo soudce lépe stíhat. Ty už máme, to je kárné řízení. Etický kodex je pro to, aby soudci nejednali neeticky v situacích, za které žádný postih nepřijde,“ uzavřela prezidentka Soudcovské unie.