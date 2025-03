Do centrální evidence ubytovaných uvidí i tajné služby. Budou chránit data, říká ministerstvo

Databáze eTurista, do které mají ubytovatelé zapisovat všechny své hosty, zatím čeká na schválení ve Sněmovně. Už nyní ale vzniká potřebný IT systém, který počítá s připojením zpravodajců. Podle ministerstva pro místní rozvoj tento přístup vyplývá ze zákona o zpravodajských službách.

Kdo, kdy a kde: tak by se dala shrnout evidence hostů v chystaném systému eTurista, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. To ještě pod vedením předchozího ministra Ivana Bartoše (Piráti) předložilo novelu zákona o cestovním ruchu zavádějící počítačový systém, který má centralizovat informace o lidech přespávajících například na hotelích nebo penzionech. Důvodem má podle resortu být větší kontrola výběru obecních poplatků a snížení byrokracie.

V současnosti podobná evidence existuje jen v případě cizinců: u nich ubytovatelé předávají jejich nacionále cizinecké policii prostřednictvím systému Ubyport. Češi a Češky se dnes musejí zapisovat jen v obcích, které vybírají poplatky za pobyt, a seznam má jen samotný provozovatel ubytování. Data se centrálně nesbírají.

Že chystaná centrální databáze může představovat zásah do soukromí, varovalo v připomínkovém řízení k zákonu už ministerstvo spravedlnosti, později se s námitkami připojil i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ale obavy odmítá s odkazem na zabezpečení dat a přísnou kontrolu toho, kdo k nim přistupuje. Naposledy se proti obavám o soukromí vymezil současný ministr Petr Kulhánek (STAN), který je označil za „konspirační teorie.“

Podle resortu totiž do systému dostanou přístup jen ty úřady, kterých se problematika ubytování týká, a nahlížet budou mít dovoleno jen na určité informace. Cizinecká policie se tedy stále dostane jen k informacím o cizincích, finanční a živnostenské úřady zase budou informace používat jen ke kontrole výběru daní a poplatků. A například statistický úřad by měl obdržet jen souhrnné informace potřebné k tvorbě statistik o cestovním ruchu.

Vrátka pro zpravodajské služby

Nicméně jak ověřila redakce serveru iROZHLAS.cz, informační systém eTurista počítá i se zřízením přístupu pro české zpravodajské služby. Novela zákona o cestovním ruchu se o nich sice nezmiňuje, ale smlouva, na jejímž základě IT systém vzniká, v bodě označeném jako PF01-52 (str. 123) hovoří o rozhraní pro „výdej strukturovaných dat z eTurista, kdy se IS eTurista bude napojovat na existující rozhraní dle standardu rozhraní stanoveného správcem napojovaného IS.“

Výše zmíněné přístupy pro cizineckou policii nebo statistický úřad přitom mají být zajištěné jinou cestou, jak smlouva popisuje na další straně.

Konkrétněji toto rozhraní pak ministerstvo popsalo během výběrového řízení na dodavatele systému, když se na něj jedna z firem zeptala. V odpovědi resort uvádí, že se skrze rozhraní mají poskytovat „provozní údaje," a to konkrétně „data o zpracování údajů oprávněnými uživateli a programovým vybavením IS eTurista, vč. údajů vedených v IS eTurista i jen po omezenou dobu, s kterými byla provedena jakákoliv činnost.“

Požadavky na data pak podle ministerstva „vyplývají ze zákonné působnosti bezpečnostních sborů dle platných právních předpisů.“

Sledování není cílem, říká ministerstvo

„Cílem přístupu není primárně sledování ubytovaných, ale osob, které přistupují do registru a jejich činnosti v něm. Důraz je kladen zejména na to, aby prostřednictvím registru nedocházelo k neoprávněnému zjišťování informací o ubytovaných,“ napsal serveru iROZHLAS.cz ředitel komunikačního odboru ministerstva Petr Waleczko. Odkázal pak na zákon o zpravodajských službách.

Napojení zpravodajců do eTuristy pak serveru iROZHLAS.cz na přímý dotaz potvrdil také dřívější náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský (Piráti), který měl přípravu systému na starosti v době, kdy ministerstvo vedl jeho stranický kolega a tehdejší vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

„Zpravodajské služby mají přístup do systémů dle rozsahu zákona o zpravodajských službách,“ napsal Černohorský s tím, že v tomto konkrétním případě „se mají předávat v podstatě logy o činnosti administrátorů nebo uživatelů, aby mohli identifikovat, jestli přes eTuristu někdo nelustruje třeba zaměstnance, nebo chráněné identity zaměstnanců tajných služeb.“

Zákon s tím počítá

Že se dalo angažmá zpravodajců očekávat, si pak myslí i právník Jakub Harašta z Ústavu práva a technologií na právnické fakultě Masarykovy univerzity, podle kterého rozhraní, tak jak je popsané ve veřejné zakázce na eTuristu, umožňuje přístup de facto ke všem informacím, které jsou v systému uložené.

Právník přitom odkazuje na paragraf zákona o zpravodajských službách, který mluví o využití údajů pro plnění úkolů v působnosti a také pro evidenční ochranu údajů. Oprávnění přistupovat do státních IT systémů mají podle tohoto ustanovení zpravodajské služby už od roku 2019. Co je podle Harašty nové, je vznik centrální evidence ubytovaných, která vůbec poprvé takové informace centrálně shromažďuje.

Server iROZHLAS.cz oslovil jak všechny tři české zpravodajské služby, tak i další bezpečnostní složky, u kterých by se dal zájem o přístup k datům o ubytovaných očekávat.

Tiskový mluvčí policie Josef Urban napsal, že policie se týká cizinecká agenda a do jejích systémů se „budou i nadále propisovat pouze data o cizincích dle zákona o pobytu cizinců a nikoliv občané ČR.“ Tisková mluvčí Celní správy Hana Prudičová pak uvedla, že se eTurista celních agend netýká vůbec.

Tiskový mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek napsal, že konkrétní způsoby a metody získávání informací tato služba nekomentuje, nicméně „jsou vždy v souladu s platnou legislativou.“

Komentovat věc odmítl i kancléř Úřadu pro zahraniční styky a informace Jaroslav Hrbek. Bezpečnostní informační služba a Generální inspekce bezpečnostních sborů se až do vydání článku nevyjádřily.

Posouzení dopadů na soukromí zatím veřejnosti chybí

Jak přesně bude rozhraní pro tajné služby vypadat, má podle smlouvy popisovat speciální technická dokumentace. Server iROZHLAS.cz o ni ministerstvo požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím, lhůta pro vyřízení žádosti ale zatím běží.

Když ministr Kulhánek obavy o soukromí v únorovém rozhovoru pro iROZHLAS.cz vyvracel, odkazoval přitom na chystanou analýzu dopadů na ochranu osobních údajů, takzvanou DPIA. Ta podle ministra „jasně pojmenuje pravidla a potenciální rizika s tím (systémem eTurista, pozn. red.) spojená.“

Registr smluv u Ministerstva pro místní rozvoj eviduje z poslední doby jen jednu objednávku na zpracování analýzy dopadů na soukromí, která měla být dodaná do 25. února letošního roku. Není však jisté, zda mělo jít opravdu o systém eTurista. Server iROZHLAS.cz o analýzu už dříve žádal podle informačního zákona, ministerstvo ale až do dnešního dne nereagovalo, i když zákonná lhůta už uplynula.