‚Riziko zneužití informací nadmíru vysoké.‘ Část poslanců nechce, aby eTurista sledoval ubytované

Nový digitální systém eTurista má, kromě evidence ubytovacích zařízení, evidovat informace o jednotlivých hostech, konkrétně kdy a kde byli ubytovaní. Alespoň s tím počítá novela zákona o cestovním ruchu, která čeká na druhé čtení ve sněmovně.

Zákon předložilo ministerstvo pro místní rozvoj v loňském roce, v té době vedené pirátským předsedou a vicepremiérem pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Resort v té době odmítal, že by centralizovaná evidence ubytovaných představovala riziko pro soukromí, podle úřadu měl nový systém omezit byrokracii a přinést přesnější statistiky o cestovním ruchu.

Kriticky se k návrhu vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů, jelikož ale jeho úřednici promeškali lhůtu pro připomínkové řízení, k zapracování výhrad nedošlo.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulánek (STAN), který po odchodu Pirátů z vlády nahradil Ivana Bartoše, pak označil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz obavy o soukromí ubytovaných lidí za konspirační teorie.

Argumentoval přitom analýzou dopadů na soukromí, kterou měl resort nechat zpracovat. K tomu sice podle registru smluv došlo, ministerstvo ale dokument na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informací neposkytlo, i když mu uplynula zákonná lhůta.

Jak následně server iROZHLAS.cz ověřil, k informacím v systému eTurista by měly získat přístup i tuzemské zpravodajské služby.

Obavy o soukromí ubytovaných ale motivovaly skupinu koaličních poslanců ze SPOLU a STAN k podání pozměňovacího návrhu, který evidenci ubytovaných ruší. Podle jejich návrhu by se místo kompletní identifikace jednotlivých hostů měly zaznamenávat jen město jejich bydliště a ročník narození. To by mělo stačit ke tvorbě statistik o cestovním ruchu, neumožňovalo by to ale určit kdo, kdy a kde přespával.

„Současná podoba vládního návrhu zákona příliš zasahuje do soukromí ubytovaných osob,“ odůvodnili poslanci Vojtěch Munzar (ODS), Karel Haas (ODS), Aleš Dufek (KDU-ČSL), Jan Jakob (TOP 09) a Josef Cogan (STAN) návrh, kterým chtějí podrobnou evidenci z novely vyškrtnout. V případě informací o ubytovaných v centrální databázi ministerstva pro místní rozvoj je podle nich „riziko zneužití takových informací nadmíru vysoké.“

Podle usnesení sněmovního výboru pro veřejnou správu se ministerstvo mělo k pozměňovacím návrhům oficiálně vyjádřit do 19. března.

‚Rozporuplné reakce‘

Mluvčí resortu Petr Waleczko uvedl, že ministerstvo „obavy ze zneužití osobních údajů nadále považuje za málo odůvodněné“. „Pozměňovací návrh je výsledkem politického kompromisu, který je nutný k zajištění dostatečné podpory zákonodárců pro novelu zákona,“ uvedl Waleczko.

Pokud návrh poslanců projde, ubytovatelé budou muset i nadále vést papírové knihy hostů, které budou muset předložit například v případě kontroly výběru obecních poplatků. Podrobná evidence se pak bude i nadále týkat cizinců, jejichž pobyt musí ubytovatelé už dnes oznamovat policii.

Podle jednoho z navrhovatelů Vojtěcha Munzara se pod pozměňovací návrh podepsali představitelé všech koaličních stran, není to ale možné vnímat tak, že je na okleštění eTuristy v koalici shoda.

To se projevilo i při čtvrtečním hlasování ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde poslanci návrh nepodpořili - pro hlasovali tři poslanci, proti žádný a devět se zdrželo hlasování. „Ve výboru to rozhodně nevypadalo, že by pro to byla širší podpora napříč vládními stranami…bylo to spíš takové rozporuplné,“ sdělil webu iROZHLAS.cz člen výboru Petr Liška (STAN).

Starostové a nezávislí, jejichž členem je rovněž ministr pro místní rozvoj Kulhánek, měli ve výboru podle Lišky o návrhu volné hlasování. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet na klubu,“ dodal poslanec.

Předkladatel návrhu Munzar z ODS uvedl, že návrh „ve druhém čtení rozhodně podá znovu“. „Já si skutečně myslím, že stát nemá mít přehled o občanech své země, kdo kdy, jak a na jak dlouho se ubytoval v nějakém ubytovacím zařízení,“ reagoval Munzar několik hodin po jednání výboru.