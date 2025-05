Přes měsíc mlčení. Hlasování o evidenci turistů se blíží, resort odmítá zveřejnit dopady na soukromí

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje novelou zákona o cestovním ruchu zavést registr eTurista. Jak iROZHLAS.cz už dříve informoval, součástí má být i evidence toho kdo, kdy a kde s kým přespával. Centrálně by se do něj totiž ukládaly jména, data narození, trvalé pobyty, čísla osobních dokladů i termíny ubytování.

Kdo, kdy, kde a s kým. Bartošovo ministerstvo chystá centrální registr ubytovaných s přístupem pro úřady Číst článek

Takovou databázi kritizoval jako významný zásah do soukromí jak Úřad pro ochranu osobních údajů, tak někteří zákonodárci. Na stole je tak nyní pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara (ODS) a dalších koaličních poslanců, který prosazuje, aby registr podrobné osobní údaje nezahrnoval.

Ministerstvo, nyní vedené Petrem Kulhánkem (zvolený za STAN), naopak argumentuje, že data turistů dokáže dostatečně zabezpečit.

Resort si následně na konci letošního února, tedy krátce po prvním čtení ve Sněmovně, objednal konzultaci a přípravu podkladů pro povinné posouzení dopadů nového systému na soukromí lidí. Na objednávce je uvedený termín dokončení 25. února.

Server iROZHLAS.cz se už od února snažil posouzení získat, nejdříve prostřednictvím dotazů na tiskové oddělení, následně žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ministerstvo ale na žádost, k jejímuž vyřízení dává zákon 15 dní, nereagovalo. Stejně tak nechal stížnost na nečinnost vlastního úřadu bez odpovědi i ministr Kulhánek, který rovněž nedodržel zákonem stanovenou lhůtu.

Vzniká registr nevěrníků? ‚To jsou konspirační teorie. Systém eTurista bude zabezpečený,‘ tvrdí ministr Číst článek

Teprve poté, co redakce na začátku dubna podala žalobu na nečinnost úřadu, začalo ministerstvo komunikovat, načež na samotném konci dubna posouzení odmítlo poskytnout.

„Dokument je aktuálně konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů a dále doplňován a upravován v souvislosti s aktuálním legislativním procesem a pozměňovacími návrhy, které mohou podobu předmětného zákona, zejména s ohledem na zpracování osobních údajů, zásadně změnit,“ napsala ředitelka legislativního odboru ministerstva Marie Kotrlá.

Rovněž uvedla, že termín dokončení je závislý rovněž na legislativním procesu a není tedy možné říct, kdy bude posouzení dopadů na soukromí hotové, a tedy kdy se s ním bude moci seznámit veřejnost.

‚Slyším o tom poprvé‘

Studii o vlivu na ochranu osobních údajů ale nemají v rukou ani poslanci ve výboru pro regionální rozvoj, kteří o zákonu 15. května mají jednat. Do třetího čtení se má legislativa posunout ve druhé polovině měsíce či v červnu.

‚Riziko zneužití informací nadmíru vysoké.‘ Část poslanců nechce, aby eTurista sledoval ubytované Číst článek

„Alespoň doufám, že by nám ji měli poslat, než se sejdeme na výboru. Bylo by potřeba, abychom to my jako poslanci měli, vnímám to jako poměrně důležitou věc, pokud k tomu má proběhnout diskuze,“ uvedla poslankyně Silvia Doušová (STAN).

O chystaném posouzení dopadů neví ani předkladatel zmíněného pozměňovacího návrhu poslanec Munzar.

„Možná ho ještě dostanu, ale poprvé o tom slyším od vás. Vím, že proti (zapisování) údajů ubytovaných do registru už protestoval Úřad pro ochranu osobních údajů,“ řekl webu iROZHLAS.cz.

Není to přitom jediná otázka k eTuristovi, na kterou ministerstvo pro místní rozvoj odmítá odpovědět. Resort rovněž odmítl redakci zaslat popis datového rozhraní, které mají k získávání dat z eTuristy používat zpravodajské služby.

Podle šéfky právního odboru ministerstva není možné sdělovat bližší informace o plnění úkolů zpravodajských služeb, obecně ale odkázala na vyhlášku tuzemské Digitální a informační agentury.

Do centrální evidence ubytovaných uvidí i tajné služby. Budou chránit data, říká ministerstvo Číst článek

Anonymizace registru

Pozměňovací návrh, který požaduje anonymizování centrálního registru, společně s Munzarem z ODS předložila skupina poslanců z ostatních koaličních stran - Karel Haas z ODS, Aleš Dufek z KDU-ČSL, Jan Jakob z TOP 09 a Josef Cogan ze STAN.

Zatímco Muznar uvádí, že ODS za návrhem dvou svých poslanců stojí jako celek, většina politického spektra jednoznačný postoj nemá.

„Nemáme stanovisko. Až po výboru 15. května,“ uvedla jiná členka výboru pro regionální rozvoj Eva Fialová z hlavního opozičního hnutí ANO. Dodala však, že s „anonymizací osobních údajů problém nemá“.

Poslanec Pavel Klíma řekl, že poslanci TOP 09 budou respektovat dohodu, která vzejde z jednání vedení koaličních stran.

Jedna ze dvou členů opozičního hnutí SPD v příslušném výboru Marie Pošarová na dotaz, zda její klub Munzarův návrh podpoří, odpověděla pouze za sebe: „S návrhem pana Munzara souhlasím“.