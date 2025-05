Bez adres a jmen. Poslanci navrhují z plánovaného eTuristy vyškrtnout sledování ubytovaných lidí

Chystaný registr ubytovacích zařízení eTurista by nakonec nemusel obsahovat podrobné osobní údaje ubytovaných. Původní návrh počítal s digitální evidencí, ze které by úřady mohly vyčíst, kdo, kdy a kde spal. Pozměňovací návrh podpořený výborem pro veřejnou správu registr významně omezuje. Ubytovatelům tak pravděpodobně zůstanou i papírové knihy hostů, které by měly lépe chránit soukromí.

Praha 9:25 19. května 2025