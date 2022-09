Černochová: EU by mohla Česku proplatit až 80 procent pomoci Ukrajině. Zatím jde o čtyři miliardy

Česko by mohlo dostat z fondů Evropské unie proplaceno až 80 procent vojenské pomoci, kterou poslalo na Ukrajinu. Novinářům to v úterý řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká republika dosud do země bránicí se ruské agresi poslala nespecifikovanou pomoc zbraní a techniky za asi čtyři miliardy korun.

Praha 19:52 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít