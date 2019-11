Švýcarský expert o železničním mostu na Výtoni: Nový se stavět nemusí, stál by víc než rekonstrukce

V jakém stavu je podle vás železniční most v Praze a jaký je jeho největší problém?

Výtoňský železniční most je ve špatném stavu kvůli zanedbané údržbě. Ochranný nátěr proti korozi oceli je zastaralý, a proto jsou některé části mostu zrezivělé. Nicméně most je bezpečný, protože jej železničáři udržují v provozu.

Podle Správy železniční dopravní cesty jste řekl, že oprava má smysl pouze pokud „bude realizovatelná bez rozebírání konstrukce, s minimálními výlukami, za náklady nižší než novostavba a současně v případě, že bude zaručena další minimálně osmdesátiletá životnost mostu“. Je tedy podle vás reálné most opravit?

Odstranit korozi na poškozených ocelových částech a natřít celý most lze bez demontáže. Jako bývalý mostní inženýr švýcarských železnic můžu potvrdit, že takové práce jsou na ocelových mostech tohoto typu běžné.

Jde podle vás o natolik kulturně a technicky zajímavou stavbu, že by měla být zachována?

Železniční most je nejvýznamnějším mostem inženýra Františka Prášila, který postavil rovněž Petřínskou rozhlednu a Průmyslový palác na pražském Výstavišti.

Mostovka je součást konstrukce mostu. Jejím hlavním účelem je přenášet zatížení z mostního svršku na nosnou konstrukci. Je tvořená podélníky a příčníky mostu.

Technickou vyspělost stavby ukazuje to, jak je štíhlá a vzdušná. Dynamická linie tří po sobě jdoucích mostních konstrukcí je v příjemném kontrastu s městskou krajinou. Železniční most je často fotografován s Pražským hradem na pozadí. Jde o symbol Prahy se silným a nesporným odkazem na dobu, kdy byl postaven. Most by proto měl být zachován. Je součástí pražské architektury.

Podle Kloknerova ústavu jste navrhl úpravu mostovky na pevnou jízdní dráhu a způsob opravy nosné ocelové konstrukce celého mostu. Tvrdí ale, že jde o řešení, které není ověřené na žádném podobně důležitém a vysoce zatíženém mostu. Vámi navrhovaný postup je podle nich technicky, ekonomicky i legislativně rizikový. Co na to říkáte?

Navrhl jsem nové konstrukční řešení využívající vysoce výkonný materiál ke zlepšení mostní železniční trati, aby byla odolná a ekonomičtější. Můj návrh ale není závazný a most by si mohl ponechat původní otevřenou mostovku.

Tento vysoce výkonný materiál je také známý a používaný v České republice. Ve Švýcarsku je to již uznávaná stavební metoda i v železniční oblasti. Nedávno jsem navrhl podobnou konstrukci pro švýcarské dráhy. Přijali to, protože technické a ekonomické výhody jsou větší než u zastaralých standardů a postupů.

Kloknerův ústav v závěru konstatuje, že jako nejschůdnější varianta se jeví stavba nového mostu. Souhlasíte s tím?

Z technického hlediska není stavba nového mostu nutná a stála by víc než rekonstrukce stávajícího. Nový most by zničil důležitou kulturní památku v historickém centru Prahy, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, aniž by to bylo nutné.