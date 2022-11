Realistický termín pro přijetí eura je rok 2030, uvedla Pekarová Adamová na stranické konferenci TOP 09

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila na sobotní stranické programové konferenci v Praze rok 2030 za naprosto realistický pro přijetí společné evropské měny euro. V úvodním projevu také uvedla, že očekává složitou debatu o zvýšení věku pro odchod do důchodu, je ale podle ní nezbytná. Ocenila také českou pomoc Ukrajině po ruské vojenské invazi letos v únoru. Praha 11:57 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud má strana působit z vládních pozic i v příštím volebním období, musí dál spolupracovat s ODS a KDU-ČSL,“ uvedla předsedkyně TOP 09 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nechci si ani představovat, jak by se k pomoci Ukrajině stavěly současné opoziční strany, pokud by se dostaly do vlády,“ uvedla Pekarová Adamová. Ukrajinci podle ní bojují i za českou svobodu a bezpečí a pomoc vnímá jako základní povinnost.

Předsedkyně TOP 09 vyzdvihla to, že ve straně ani ve vládě nezaznamenala ani náznakem pochybnost o tom, zda pomáhat Ukrajině.

Ve svém vystoupení zmínila Pekarová Adamová řadu témat. Například ohledně přijetí společné evropské měny uvedla, že tento závazek sice v nynějším programovém prohlášení kabinetu není, v programu příští vlády by už ale stanovení data být mělo. „Z důchodové reformy, která přinese udržitelné důchody, nikdy nesmíme slevit,“ řekla také předsedkyně strany.

Za stále aktuální problém pokládá klimatickou krizi, nyní podle ní ustoupil do pozadí jen zdánlivě. S ohledem na dozvuky epidemie covidu-19 a rozpoutání války na Ukrajině Pekarová Adamová uvedla, že nynější vláda převzala správu země v nejhorší možné situaci.

Pekarová Adamová rovněž prohlásila, že pokud má strana působit z vládních pozic i v příštím volebním období, musí spolupracovat s nynějšími koaličními partnery ODS a KDU-ČSL.

V narážce na předsedu ANO Andreje Babiše řekla, že díky koaliční spolupráci se podařilo zbavit Česko oligarchy, který pošilhává po maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi jako po svém vzoru.

Předsedkyně TOP 09 mluvila také o protestních shromážděních na pražském Václavském náměstí s účastí desítek tisíc lidí. Nepokládá je za demonstrace protivládní, ale za protisystémové. „Systémem, proti kterému jsou vedeny, je demokracie,“ varovala a zdůraznila nutnost sociálního smíru.

Projevy dalších straníků

Před ohrožením demokracie varoval i místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Ta budoucnost je udržet v České republice demokracii, ta budoucnost je nepustit demokracii populistům,“ řekl.

Ministryně pro vědu Helena Langšádlová varovala nejen před ruskou hrozbou, ale také před čínskou hrozbou. „Máme obrovskou závislost na mnoha i strategických produktech,“ poznamenala.

Europoslanec Luděk Niedermayer míní, že pro budoucnost TOP 09 bude zásadní úspěch kabinetu. „Čím víc jdeme ke konkrétnímu rozhodování, které se týká české politiky a ekonomiky, výsledky jsou suboptimální (přijatelné - pozn. red),“ míní. TOP 09 se podle něho zatím nedaří ovlivnit kabinet tak, aby rozhodoval lépe.

Vládní TOP 09 proti minulému volebnímu období zdvojnásobila počet svých poslanců na 14. V Senátu po letošních volbách vzrostl počet jeho členů nominovaných TOP 09 o jednoho na šest. Strana má také dva europoslance.

V současných sněmovních volebních modelech přisuzují agentury TOP 09, pokud by kandidovala samostatně, zisk zhruba čtyř až šesti procent hlasů. Pohybuje se tedy kolem pětiprocentní hranice stanovené pro vstup do dolní komory.