'Doufám, že se to nestane,' odmítla eurokomisařka Jourová případnou vládu ANO s podporou SPD

Česká eurokomisařka Věra Jourová doufá v to, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš se nerozhodne postavit vládu s podporou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Jourová to ve středu řekla novinářům v Bruselu. Podobná vláda by podle ní nepochybně ovlivnila to, jak se Evropa na Českou republiku dívá a jak se k ní staví. Brusel 17:49 11. dubna 2018

„Musela bych si to vyřídit nejdřív se svým svědomím. Potom bych to musela vyřizovat s Evropou a vysvětlovat, co se tam stalo. A opravdu nevím, co bych na to říkala,“ poznamenala Jourová, která byla před svým nástupem do Evropské komise místopředsedkyní Babišova hnutí.

Ze situace v České republice, kde zkrachovala jednání mezi hnutím ANO a sociální demokracií a prezident Miloš Zeman doporučil Babišovi jednat o vládě právě s SPD a komunisty, je prý Jourové ‚chmurno‘.

„Pořád doufám, že to nenastane – a opravdu velice přemýšlím nad tím, co to bude znamenat pro mne,“ upozornila komisařka pro spravedlnost. Spolu s celou Evropskou komisí bude ve funkci končit příští rok.

„Politika, kde už jsem nějakou dobu, mne naučila, že je potřeba nedělat prudké pohyby,“ podotkla Jourová. Česko je podle ní na nejlepší cestě být stabilní a plně demokratickou společností. Není proto důvod, aby vláda závisela na podpoře SPD. S premiérem v demisi a šéfem hnutí ANO prý o svých názorech před časem hovořila.