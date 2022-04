Po uhlí přijdou sankce na ruskou ropu. Měli bychom razantně přitvrdit, připouští eurokomisařka Jourová

Evropské unii trvalo dva dny, než se shodla na pátém balíku protiruských sankcí. V čem jsou mezi členskými zeměmi rozdíly v názorech na to, jak ruské vedení potrestat za invazi na Ukrajinu? Koho a jak nově schválené sankce zasáhnou? Vladimír Kroc se ptal místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové. Praha 0:10 12. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurokomisařka Věra Jourová | Zdroj: Profimedia

Připomeňme, že minulý týden se zástupci zemí EU shodli na pátém balíku protiruských sankcí. Proč jim to ale trvalo dva dny?

Myslím, že to bylo tím uhlím. Myslím, že teď jsme v momentu, kdy budeme sankce odstupňovávat na trajektorii uhlí, ropa, plyn. Předpokládám, že v šestém balíku, který se připravuje, bude právě ropa.

Pomocí uprchlíkům prožívá Česko svou hvězdnou hodinu a Brusel to vidí, říká eurokomisařka Věra Jourová

Musím říct, že v nás všech, kteří na to máme vliv, se perou pocity, jak být zodpovědní a nebýt zbabělí. Samozřejmě s každým dalším obrázkem ze zmasakrovaných ukrajinských měst a zabitých civilistů se zvyšuje vztek a chuť opravdu něco razantního udělat. Zároveň ti státníci, kteří sedí kolem stolu, v tomto případě to byli ambasadoři, musí brát v úvahu, jak velkou zátěží ta sankce zpětným rázem bude na tu kterou zemi a pro jak velkou zátěž mají souhlas svých voličů.

Moskva podle Bruselu odříznutím od unijního trhu s uhlím přijde o čtyři miliardy eur ročně. Proč si Německo prosadilo čtyřměsíční tzv. přechodné období? Není to příliš, už v kontextu s tím, co jste řekla? Neměl by být Západ v postupu vůči Kremlu opravdu razantnější?

Měl, myslím si, že měl a je to můj osobní názor. Já tady tedy v podkladech mám, že to je osm miliard ročně, ale to už je skoro jedno.

Každopádně, když v komisi připravujeme sankce, tak máme vždy stejné dilema: jestli to nasadit vysoko, s tím nebezpečím, že to prostě pro některé státníky nebude průchozí, pro ty asymetrické dopady a nesouhlas jejich občanů, anebo jestli předjednávat tzv. nejnižší možný jmenovatel tak, aby to prošlo.

Zatím jdeme tou druhou cestou, ale jak jsem říkala, všichni jsme teď zburcovaní těmi zvěrstvy, které se tam dějí, a myslím si, že bychom měli razantně přitvrdit.

A můžete naznačit, jak razantní by měl být ten šestý balík sankcí, o kterém se teď začíná uvažovat? Nebo kdy by se měl začít projednávat?

Jediné, co vím, je, že by tam měla být ropa, zákaz dovozu, že by na seznam měly být přidány další osoby a entity, že bychom možná měli jednat o dalších zákazech exportu z Evropy, protože potřebujeme ruinovat Rusko i technologicky. Tam míří hodně sankcí, které jsme už spustili.

Nemohu vám říct konkrétní detaily, protože je nevím, o tom teď jednáme v Komisi. Je zajímavé sledovat, jak se na tom pracuje, protože s každou sankcí vyhodnocujeme dopady a jak jsem říkala, dopady jsou na evropské země asymetrické.

Dřevo, šampaňské, vodka, cement, kaviár – na to všechno se má tedy vztahovat omezení dovozu. Jak tomu mám rozumět, jak velké? To není totální embargo?

Já jsem si doteď myslela, že ano.

Já se jen ptám, jestli tomu správně rozumím. Je-li to omezení dovozu, tak možná není úplné.

Jsou tam nějaké výjimky, ale to vám skočím trošku do jiné oblasti: do oblasti dopravy, ať už je to nákladní silniční doprava nebo námořní. Tam jsou výjimky pro dopravu tuším zdravotních věcí, humanitární pomoci. Myslím si, že je dobře, že tam daná nějaká mezera, ale tady u těch dovozů si myslím, že to je absolutní. Ale mohu se mýlit.

Ruské firmy budou mít nově zakázáno účastnit se soutěží o veřejné zakázky v unijních zemích. To už ale asi mělo platit dávno, ne?

Ten zákaz mohly uplatnit jednotlivé státy, ale čekalo se na to, až zahřmí z Bruselu, což se tedy stalo minulý týden. Já vím, že to byla zásadní věc i pro české obce a kraje, jež se mě ptaly, jak to vypadá s tím celoevropským zákazem. Je to tady, mají být vyřazeny ze všech kontraktů, ze všech veřejných soutěží, nesmí si sáhnout na žádné evropské ani státní peníze z veřejných pokladen. Myslím, že je to naprosto nutné.

Jaké scénáře má Evropská komise připraveny pro situaci, že by náhle do Evropy přestal proudit ruský plyn? A proč EU v případě Maďarska vykročila historicky poprvé cestou, na jejímž konci může být zastavení veškerých příjmů ze společného rozpočtu? Poslechněte si celý rozhovor s Věrou Jourovou vedený Vladimírem Krocem.