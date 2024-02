Euronadšenci: Nekritičtí milovníci Evropské unie, kteří ze členství nejvíce těží

Hrdí Evropané, kteří by rádi svěřili Evropské unii větší pravomoci. Vůči EU cítí – občas až nekritickou – náklonnost. Takových je devět procent české společnosti. V unikátním výzkumu pro Český rozhlas provedeném analytickým ústavem STEM si tato skupina vysloužila název Euronadšenci. Co je vystihuje? Rozděleni Evropou Praha 5:00 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Unikátní výzkum Rozděleni Evropou analytického ústavu STEM pro Český rozhlas: skupina Euronadšenci | Foto: Toy Box | Zdroj: Český rozhlas

Euronadšenci jsou mimořádně prozápadně orientovaní, účast v Evropské unii je pro ně přirozená a nezpochybnitelná. Významnou charakteristikou je pro ně i míra důvěry, kterou vkládají v instituce unijní i domácí.

„Jedním z jejich požadavků je, že by rádi ještě dále prohlubovali evropskou integraci. Jedině pro ně, na rozdíl od ostatních skupin, by bylo převážně dobrým aktem, kdyby Česká republika přijala euro za svoji měnu nebo se dále integrovala do Evropské unie a více pravomocí přešlo do Bruselu,“ poznamenává pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál sociolog Martin Kratochvíl.

„Novým myšlenkám jsou otevřenější než průměr, jsou také přirozeně demokratičtí a proti autoritářství, zastupitelská demokracie je pro ně nejlepší možná a jediná správná. Pokud by některá ze skupin o sobě dokázala říci, že je více světoobčanem než občanem České republiky, byli by to právě Euronadšenci,“ doplňuje Kratochvíl.

Euronadšenci mají nejčastěji přímou zkušenost s EU a ta je zpravidla dobrá. Jsou prvními a hlavními příjemci výhod, které členství nabízí. Poznatky sbírají v některé z dalších členských zemí sedmadvacítky, a to ze studií na střední či vysoké škole nebo díky cestování či podnikání.

Jedná se o skupinu, která hodně cestuje. Typický je pro ni tzv. eurovíkend, všimli si sociologové. Ten lze popsat jako krátkou dovolenou, na kterou se často člověk přepraví zejména letadlem, do hlavního města některé z evropských zemí.

Často, byť ne výhradně, se jedná o vysokoškolsky vzdělané lidi nebo ty, kteří mají maturitu. Jsou obvykle dobře ekonomicky zajištění a častěji jsou mezi nimi mladší ročníky. Mezi Euronadšence se řadí též mnoho studentů. Žijí oproti ostatním častěji ve velkých univerzitních městech.