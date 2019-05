Plány jedenácti českých končících europoslanců? Dlouhá dovolená, návrat k programování i důchod

Jedenáct končících českých europoslanců hledá nové profesní uplatnění. Část z nich chce dál působit v politice, jiní už s ní naopak nechtějí mít nic společného. A někteří si zkrátka chtějí vzít dlouhou dovolenou nebo rovnou odejdou do penze. Jejich další plány zmapoval Radiožurnál. Praha 21:04 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedenáct končících českých europoslanců hledá nové profesní uplatnění. Část z nich chce dál působit v politice, jiní už s ní naopak nechtějí mít nic společného | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Většina europoslanců teď pár dní po volbách o své další kariéře nemá úplně jasno. Například Pavel Telička, který se svým novým hnutím Hlas neobhájil mandát, si chce udělat minimálně do konce léta dlouhou dovolenou. Teprve pak se rozhodne o své další obživě.

„Musí to být něco, co dokážu skloubit s tím, že chci dále postupně posilovat hnutí a připravovat ho na politické střety a politické úkoly,“ řekl Radiožurnálu Telička.

A s rozhodnutím nespěchá ani dvojka Teličkovy kandidátky - Petr Ježek. „Mám nějaké prostředky z doby, kdy jsem podnikal a netlačí mě nic teď se rozhodnout,“ uvedl.

Návrat k programování?

Dost času na rozmýšlení měli už čtyři europoslanci, kteří svůj post vůbec neobhajovali. Například poslanec Jiří Payne ze Svobodných řekl, že už v politice dál působit nechce a kvůli názorovým neshodám odejde i ze strany.

„Zvažuji, že se vrátím k činnosti, kterou jsem kdysi dávno dělal: k programování. Nehodlám dál působit v politice, ani v žádné politické straně. Z toho, co jsem se naučil v politice, tak možná, že se to promítne do toho, že občas napíšu nějaký článek,“ popsal své rozhodnutí Payne.

Znovu nekandidoval ani Miroslav Poche z ČSSD. Dál ale bude pracovat jako šéf volební pozorovatelské mise v Malawi. „Ta funkce není přímo vázána na pozici poslance Evropského parlamentu. Takže do konce roku budu ještě plnit tyto úkoly, které vyplývají z mého dosavadního působení,“ řekl Poche.

Kromě toho bude Poche dál pracovat jako poradce ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD. Pocheho stranický kolega a lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc zatím o své budoucnosti jasno nemá. Před volbami se prý věnoval jen kampani a žádný plán B si nepřipravoval.

Odchod do penze

Někteří poslanci už jsou v důchodovém věku. Odejít do penze plánuje třeba komunistický europoslanec Jiří Maštálka, který byl ve funkci patnáct let. A v důchodovém věku je i jeho kolega z KSČM Jaroslav Kohlíček. Ten chce ale zároveň dál pracovat v komunální politice.

„Já jsem zastupitel už šesté období statutárního města Teplice. Příští rok jsou krajské volby, tam, už tradičně, bych měl znovu kandidovat. Z praktického pohledu mi je 66 let, takže jsem zajištěn, já jsem důchodce,“ uvedl Kohlíček.

A na penzi už má nárok také Jaromír Štětina, který byl do minulého roku v evropském parlamentu za TOP 09, pak ale spolupráci se stranou ukončil a založil vlastní hnutí Evropa společně. Jestli bude i po volebním neúspěchu dál pracovat i na svém hnutí, nechtěl komentovat.

Každý končící europoslanec, který buď nekandidoval, nebo ve volbách neuspěl, má nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu za každý rok mandátu. Čeští europoslanci, kteří odsloužili celé uplynulé funkční období, mohou dostat pět svých měsíčních platů. To je dohromady zhruba milion korun. A europoslanci od 63 let mají také nárok na evropský důchod.