Von der Leyenovou jsem nevolil. Chce cenzurovat internet, tvrdí europoslanec Kolaja

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová získala v tajné volbě hlasy „jen" 383 europoslanců. Stačilo by pouhých devět hlasů a německá ministryně zemské vlády neuspěla. Proti byl i europoslanec a taky nový místopředseda Evropského parlamentu (EP) z České pirátské strany Marcel Kolaja, který svůj postoj vysvětlil pro Český rozhlas plus v pořadu Interview Plus. Praha 10:16 18. července 2019

„Projev Ursuly von der Leyenové v EP byl velmi působivý. Vyjadřovala se velmi proevropsky, a to rezonuje jak se mnou osobně, tak s celou naší politickou skupinou (evropští Zelení/evropští Piráti, resp. Evropská svobodná aliance pozn. red),“ říká Kolaja pro Český rozhlas Plus v pořadu Interview Plus.

„Stále mi ale chybí konkrétní kroky, jakými chce těch svých velkých vzletných cílů docílit. Jak třeba budeme mít v roce 2050 uhlíkově neutrální Evropu… Přitom je víc než zjevné, že za 31 let už sama v daném úřadě dávno sedět nebude,“ dodává.

Von der Leyenová, která brzy zasedne do křesla Jeana-Clauda Junckera, na půdě EP třeba řekla, že „každý, kdo chce vidět Evropu sílit, růst a vzkvétat, bude mít ve mně oddanou spolubojovnici. A každý, kdo chce Evropu oslabenou, rozdělenou a opouštějící své hodnoty, ve mně bude mít tvrdou oponentku.“

Důležité bude podle Kolaji další vyjednávání a představení celé nové Evropské komise, které proběhne až v listopadu. Teď ale dostala hlasy i od vládnoucí Maďarské občanské unie Fidesz. „V průběhu času se ještě pozice jednotlivých podporovatelů může měnit a von der Leyenová se bude muset popasovat i s případnou podporou hnutí Fidesz.“

Co si pak europoslanec myslí o možném ovlivňování a přehlížení nějakých možných excesů maďarské vlády? „Může se to stát… Nechci nic předjímat, ale pro schválení podpory celé Komise má předsedkyně ještě velký manévrovací prostor. Taky může podporu postavit na úplně jiných uskupeních a lidech v EP, než kteří pro ni hlasovali teď,“ myslí si.

Chce cenzurovat internet

Politická skupina, které je Kolaja členem, je ale spojena s evropskými stranami Zelených, takže by si s ekologickými tématy měli rozumět. „S prohlášením o Evropě ekologicky (uhlíkově) neutrální pochopitelně souhlasíme a je to i cíl, na který míříme,“ odpovídá. Vizi digitální Evropy už ale europoslanec rozporuje.

„S tím se vůbec neshoduji a dokonce to jde přímo proti našemu programu.“ Von der Leyenová chce podle Kolaji znovu otevřít otázku odpovědnosti poskytovatelů za obsah, který na internet nahrají uživatelé.

„To by ale zásadně změnilo fungování konceptu odpovědnosti, kdy jsou poskytovatelé primárně odpovědní za obsah uživatelů… Dnes je odpovědný ten, kdo je na to upozorněný. Taky by to mělo zůstat… Firmy by se totiž ocitly v nejistotě, jestli dané počínání je, nebo není legální a začaly by preventivně cenzurovat obsah nahraný uživatelem. Jen aby se vyhnuli případnému postihu ze strany státu,“ myslí si místopředseda EP.

„Slovo cenzura jsem v dokumentu von der Leyenové nenašel, to by si do svého programu dal asi málokdo. Ale ona už v Německu prosadila zákon na regulaci internetu pod záminkou dětské pornografie,… který ve skutečnosti cenzuru zaváděl.“

Soud nakonec zákon „shodil ze stolu, ale obávám se, že způsob regulace bude nová předsedkyně Komise prosazovat napříč celou digitální agendou,“ dodává Kolaja.