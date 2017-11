Europoslanec Niedermayer oznámil vstup do TOP 09. Předsedou být nechce

Europoslanec Luděk Niedermayer vstoupí do TOP 09. Své rozhodnutí oznámil na sobotním krajském stranickém sněmu v Praze. Jednapadesátiletý Niedermayer dosud v Evropském parlamentu působil za TOP 09 jako nestraník. Ucházet se o post předsedy strany ale nechce, vyvrátil pro server iROZHLAS.cz. Kandidát by se měl podle něj hledat uvnitř TOP 09. Praha 13:08 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Niedermayer ohlásil vstup do TOP 09 | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Kandidát by se měl hledat uvnitř strany. Je tam spousta lidí, kteří jsou šikovní. Já za sebe to vylučuji. Myslím, že by to nebyla dobrá cesta,“ řekl pro server iROZHLAS.cz europoslanec Luděk Niedermayer.

Kalousek nebude obhajovat funkci předsedy TOP 09. Pospíšilovi kandidaturu nedoporučil Číst článek

Nechtěl ale jmenovat nikoho, koho by na předsedu strany podpořil. „Je důležité, aby vznikla otevřená diskuse, kde se objeví spousta jmen. Po ní člověk může posoudit, kdo by straně co přinesl. Je spousta lidí, o kterých vím, ale nechci jmenovat, protože je i spousta lidí, o kterých nevím,“ dodal Niedermayer.

Ve vedení strany by podle něj mělo být víc osobností. „Víc než v minulosti je potřeba, aby to byl opravdu tým. Aby tam bylo víc osobností, které se budou různě profilovat,“ uvedl europoslanec.

Dosavadní šéf TOP 09 Miroslav Kalousek již oznámil, že funkci obhajovat nebude. Ucházet se o post předsedy strany nechce ani její místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Naopak kandidaturu na předsedkyni strany v pátek oznámila bývalá pražská radní Ludmila Štvánová. V souvislosti s kandidaturou na post předsedy se také často zmiňuje jméno europoslance a exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který se stal teprve v říjnu členem TOP 09.

Strana v letošních sněmovních volbách získala pouze sedm mandátů, zatímco v minulém období měla 26 křesel.

Krajský sněm TOP 09 v Praze v sobotu volí delegáty na celostátní sněm, který je naplánován na konec listopadu.

Z dnešního dopoledne na sněmu pražské @TOP09cz. pic.twitter.com/Okd5YSW2JQ — L Niedermayer (@LudekNie) November 4, 2017