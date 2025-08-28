Europoslanec Turek dostal pokutu za jízdu bez dálniční známky. Musí zaplatit 8000 Kč
Europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dostal od celníků 8000 korun pokuty za jízdu bez dálniční známky. Informaci České televize potvrdila mluvčí plzeňského Celního ředitelství Marcela Kašparová. Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, na níž tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než 200 kilometrů za hodinu, údajně pořízenou na dálnici v Německu. Později připustil, že tak jel v po české dálnici D5.
Policie předala v červnu přestupek ke správnímu řízení na městský úřad v Rokycanech, který věc odložil. Lídr středočeské kandidátky Motoristů pro sněmovní volby Filip Turek (Motoristé sobě, kandiduje za Motoristé sobě) označil své jednání za obrovskou chybu a uvedl, že při vyšetřování spolupracoval, nevyužil imunitu a k jízdě se okamžitě přiznal.
Druhé správní řízení běželo kvůli podezření, že se Turek dopustil přestupku za neuhrazení časového poplatku u vozidla, které užilo zpoplatněnou komunikaci D5. Věc řešilo plzeňské Celní ředitelství.
„Rozhodli jsme a vyrozumění už jsme panu europoslanci poslali,“ řekla Kašparová.
Případ překročení rychlosti začalo prověřovat policejní prezidium, spis později postoupilo do Plzeňského kraje kvůli podezření, že povolenou rychlost europoslanec překročil na D5 na území Plzeňského kraje.
Krajská policie poté uvedla, že řidiče předvolají k podání vysvětlení policisté z dálničního oddělení ve Svojkovicích na Rokycansku. V červnu předala policie přestupek ke správnímu řízení na radnici v Rokycanech.
„I přes to, že policie odložila vyšetřování mé jízdy na D5 a i přes to, že průměr v daných úsecích podle PČR nedosahoval ani 130 km/h, rozhodně považuju za obrovskou chybu, že jsem mohl neuváženě inspirovat kohokoli k nepřiměřené jízdě a velmi jsem se poučil, mého jednání je mi líto a nedomyslel jsem následky a to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě,“ uvedl počátkem srpna Turek.
V reakci na odložení případu poslal podle svého vyjádření Fondu pro oběti nehod 50 000 korun, což je podle něj dvojnásobek maximální pokuty, která mu hrozila.