Europoslankyně Maxová odchází z hnutí ANO. ‚Občas tam převládají marketingové zájmy,‘ řekla

Hnutí ANO opouští poslankyně Radka Maxová. Vadí jí, že se v partaji převládají makretingové zájmy nad tím, co by bylo nejlepší pro Česko. Problém vidí i v tom, že vláda premiéra Andreje Babiše nezvládla koronavirovou krizi. „Tvrdilo se, že máme dostatek roušek, později se ukázalo, že nemáme. Celá první vlna se zvládla jenom díky občanské společnosti," uvedla v rozhovoru pro Deník N. Praha/Brusel 14:53 3. října 2020

Europoslankyně Radka Maxová o tom, že chce ANO opustit, mluvila několik měsíců. Kritizovala přitom chování hnutí během koronavirové krize, nedokázala se ztotožnit ani se sociální politikou hnutí.

Radka Maxová od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu

2013 – 2019 poslankyně Parlamentu ČR

2016 – 2019 zastupitelka Jihočeského kraje

2014 – 2019 zastupitelka města Tábor

2012 – 2013 místopředsedkyně hnutí ANO 2011

„Když se podívám zpětně, celá sociální politika ANO je jako okopírovaná od sociální demokracie. My tam nedáváme nic ze svých původních představ. Nezastáváme se podnikatelů, nesnažíme se vyrovnat síly mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,“ řekla Deníku N Maxová.

V poslední době jí vadilo i to, jakým způsobem premiér Andrej Babiš jednal s bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Třeba v momentě, kdy na něj na tiskové konferenci předseda vlády tlačil, ať řekne jména poradců, kteří mu řekli nepravdivou informaci.

„To bylo takové ponížení člověka, že to pro mě bylo nepřípustné. Divím se, že ministr Vojtěch to vydržel tak dlouho a nerezignoval dřív. Jak ho znám, muselo ho to hrozně ničit. Ale on chtěl dodělat tu práci,“ uvedla Maxová.

Spoluzakladatelka a bývalá vedoucí jihočeské buňky ANO podle svých slov začala uvažovat nad svým působením v hnutí poprvé po volbách v roce 2017, kdy se strana opřela o hlasy komunistů. Dalším impulzem byl odchod brněnského exprimátora Petra Vokřála.