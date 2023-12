Češi potvrzují pověst euroskeptiků, z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že se o Unii nezajímají

Češi opět potvrzují svoji pověst největších euroskeptiků s odtažitým přístupem k Evropské unii. Podle průzkumu Eurobarometru z přelomu září a října zajímají nadcházející evropské volby jen 28 procent lidí v Česku, což je nejméně z celé Evropské unie. Na přelomu září a října odpovídalo v průzkumu 26 a půl tisíce respondentů z celé Unie, včetně více než tisícovky dotazovaných z Česka. Praha 11:52 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi se opět ukázaly jako největší euroskeptici, na druhou stranu téměř 70 % respondentů z Česka odpovědělo, že po uvážení všech souvislostí se domnívají, že Česko ze vstupu do EU má prospěch a výhody (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V celoevropském průměru zajímají volby 57 procent respondentů, v Česku je to zmíněných 28 procent. Češi jsou tak se svým nezájmem úplně na chvostu mezi státy Evropské Unie.



Další otázka mířila na to, zda by se lidé zúčastnili nadcházejících evropských voleb, kdyby se konaly příští týden. Na to v průzkumu odpověděla kladně jen polovina Čechů. I to je nejméně z celé Unie. Průměrně se v Unii chystá k volbám bezmála sedmdesát procent lidí. Třeba v Dánsku deklaruje svoji účast v příštím hlasování dokonce 86 procent dotázaných.

Eurobarometr zjišťoval také to, jak lidé vnímají vliv Unie na svůj každodenní život. Dospěl k tomu, že šedesát procent dotazovaných v Česku se domnívá, že dění v Evropské unii má dopad na jejich život. Na celounijní úrovni si to myslí více lidí.

„Sedmdesát procent občanů se domnívá, že to, co se zde děje, má dopad na jejich život. To víceméně staví Evropský parlament do stejného světla jako národní parlamenty. A pokud chcete být součástí tohoto rozhodování, musíte se zúčastnit evropských voleb,“ uvedl mluvčí Evropského parlamentu Jaume Duch.

Češi se opět ukázaly jako největší euroskeptici, na druhou stranu téměř 70 procent respondentů z Česka odpovědělo, že po uvážení všech souvislostí se domnívají, že Česko ze vstupu do EU má prospěch a výhody.