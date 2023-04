V Bulharsku se kvůli špatnému zdravotnictví krátí délka života. Průměrný Čech se ve zdraví dožije 61 let

Průměrná délka života v unii je něco málo přes 80 let. U žen je to skoro 83 roků, u mužů 77. Délka života se prodlužuje, od šedesátých let stoupá co dekádu průměrně o dva roky.

Data mimo jiné ukázala, že nejdéle žijí lidé v Španělsku, Švédsku, Lucembursku a Itálii, kde je průměrný věk asi 83 let.

Je zajímavé, že i v rámci těchto zemí Eurostat zaznamenal rozdíly mezi regiony. Třeba na jihu Španělska, v Andaluzii, je průměrná délka života necelých 82 let – ale severněji, v Madridu, je to víc, skoro 85 a půl roku. Podobné je to v Itálii.

Naopak nejkratší délku života mají lidé v Bulharsku. Tam je průměrná délka života při narození skoro 71,5 roku. Před Bulhary se nachází Rumuni (necelých 73 let) a Lotyši (73,1 let).

Život Čechů se prodlužuje

Co se týče Česka, průměrná délka života zde dosahuje 80,5 roku. Za posledních 20 let Česká republika prodloužila hodnotu o 2 roky. Delší život oproti posledním letům zaznamenaly také Estonsko, Irsko, Lucembursko, Dánsko a Slovinsko.

Naopak v Bulharsku je oproti posledním dvěma dekádám průměrná délka života o dva a půl měsíce kratší. Podle zprávy Evropské komise je důvodem vedle systému zdravotnictví vysoká úmrtnost na mrtvici.

Trend prodlužování délky života pak podle statistiků souvisí hlavně s výrazným poklesem úmrtnosti novorozenců a dětí mladších jednoho roku. Nejhůře si v tomto vedou Bulharsko a Rumunsko, nejlépe naopak Finsko, Slovinsko a Švédsko.

Co se týče zdravého života bez nemocí, nejlépe je na tom Švédsko. Ženy a muži se zde těší průměrně skoro 73 letům ve zdraví. V Česku je to pro muže necelých 61 let, pro ženy o rok víc.