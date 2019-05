Mezi lídry stran, kteří se ucházejí o vaše hlasy v Eurovolbách 2019 a debatovali ve studiu, jsou:

Dita Charanzová (ANO 2011)

Marcel Kolaja (Česká pirátská strana)

David Rath (Česká Suverenita)

Dagmar Krylová (PATRIOTI PRO NEUTRALITU)

Jiří Černohorský (Aliance národních sil)

Antonín Baudyš (Cesta odpovědné společnosti)

Mário Rusenko (Romská demokratická stana)

Adam B. Bartoš (ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO)

Po pěti debatách, které se konají až do pátku vždy od 15.00, bude o týden později, v pátek 24. května, následovat poslední debata s kandidáty nejsilnějších stran podle předvolebních průzkumů. Moderuje ji opět Jan Pokorný a uskuteční se od 12.30 do 13.59.

V neděli 26. května se ve 23 hodin uzavře poslední volební místnost. Radiožurnál a Český rozhlas Plus nabídnou až do jedné hodiny ráno volební studio s prvními výsledky. V pondělí 27. května od 8.00 do 9.00 bude volební studio pokračovat analýzami a komentáři výsledků.