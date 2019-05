VIDEO: Samková, Sládek, Pospíšil. Podívejte se na předvolební debatu kandidátů do Evropského parlamentu

Mezi lídry stran, kteří se ucházejí o vaše hlasy v Eurovolbách 2019 a debatovali ve studiu, jsou:

Jiří Pospíšil (STAN)

Evžen Tošenovský (ODS)

Klára Samková (Alternativa pro Českou republiku 2017)

Miroslav Sládek (SPR - RSČ Miroslava Sládka)

Jan Vondrouš (NE-VOLIM.CZ)

František Matějka (Strana nezávislosti České republiky)

Josef Valihrach (Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ)

Vít Jedlička (Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ)

Po pěti debatách, které se konají až do pátku vždy od 15.00, bude o týden později, v pátek 24. května, následovat poslední debata s kandidáty nejsilnějších stran podle předvolebních průzkumů. Moderuje ji opět Jan Pokorný a uskuteční se od 12.30 do 13.59.

V neděli 26. května se ve 23 hodin uzavře poslední volební místnost. Radiožurnál a Český rozhlas Plus nabídnou až do jedné hodiny ráno volební studio s prvními výsledky. V pondělí 27. května od 8.00 do 9.00 bude volební studio pokračovat analýzami a komentáři výsledků.