Kdo uspěje v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu? Osm zástupců kandidujících stran debatuje v poslední z pěti debat Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s moderátorem Janem Pokorným. Pořadí kandidujících subjektů se losovalo za účasti notáře. Debata Praha 15:00 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mezi lídry stran, kteří se ucházejí o vaše hlasy v Eurovolbách 2019 a debatují ve studiu, jsou:

Radek Hlaváček (ČSSD)

Daniel Konečný (TVŮJ KANDIDÁT)

Jaroslav Bašta (Bezpečnost, odpovědnost, solidarita)

Pavel Telička (HLAS)

Pavel Šrámek (Agrární demokratická strana)

Jaromír Štětina (Evropa společně)

Po pěti debatách, které se konají až do pátku vždy od 15.00, bude o týden později, v pátek 24. května, následovat poslední debata s kandidáty nejsilnějších stran podle předvolebních průzkumů. Moderuje ji opět Jan Pokorný a uskuteční se od 12.30 do 13.59.

V neděli 26. května se ve 23 hodin uzavře poslední volební místnost. Radiožurnál a Český rozhlas Plus nabídnou až do jedné hodiny ráno volební studio s prvními výsledky. V pondělí 27. května od 8.00 do 9.00 bude volební studio pokračovat analýzami a komentáři výsledků.