Na žádost o voličský průkaz do eurovoleb zbývá poslední den. Tentokrát se ze zahraničí hlasovat nedá

Už příští týden čekají nejen Česko volby do Evropského parlamentu. Studenti, kteří se na víkend nevrací na adresu svého trvalého pobytu, nebo třeba lidé, kteří odjíždí na konci týdne na chalupu. To jsou typičtí žadatelé o voličský průkaz. Pokud se také chystáte volit jinde než v přiřazeném okrsku, Radiožurnál pro vás připravil pár tipů jak na to. Praha 10:02 31. května 2024

O voličský průkaz si zájemci musí požádat, a to jen a pouze na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště. Jde to třemi způsoby – osobně, dopisem a elektronicky. Podle ředitele odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáše Jirovce žádá přes datovou schránku nebo Portál občana rok od roku stále víc lidí.

„Už druhým nebo třetím rokem funguje přes Portál občana možnost na několik kliknutí učinit žádost zjednodušenou formou. Vede vás to intuitivně. Po přihlášení to nabere vaše údaje z bankovní identity nebo podobných nástrojů. Předvyplní se to a vy tam klikáte jenom dvě nebo tři kolonky,“ radí Jirovec s tím, že i pak se žádost odesílá přes datovou schránku, je tedy nutné ji mít. S chytrým telefonem a bankovní identitou je případně možné ji zařídit do 20 minut.

Pokud volič žádá o průkazku poštou, ať už dopisem nebo elektronicky, má na to má čas jen do pátečních 16.00 – to už musí být žádost doručena na úřad.

Není to ale úplně poslední šance, stále totiž zbývá možnost požádat o volební průkaz na obecním úřadě v místě trvalého bydliště osobně. Přímo u přepážky ho pak dostane volič obratem. Na to je čas to středy 5. června do 16.00.

Vyzvednutí průkazu

Když lidé požádají elektronicky, nemusí se obávat, že by průkaz bylo potřeba tisknout. Dostanou ho vždy v papírové podobě. Samotný voličský průkaz je vždy fyzický doklad, papírová kartička s různými ochrannými prvky. Je to proto, aby mohla volební komise zajistit, že každý volič hlasoval pouze jednou.

V žádosti o voličský průkaz je tedy nutné vyplnit, jakým způsobem si člověk průkaz převezme. Buďto na úřadě v místě bydliště, nebo si ho může nechat poslat poštou. Její doručovatelé jsou na to připravení, a proto mluvčí Matyáš Vitík ujišťuje, že průkaz do voleb stihne přijít.

„Pokud využije služeb České pošty, tak tuto listovní zásilku adresátům doručíme. Zda jde o voličské průkazy, či nikoli, Česká pošta nemůže vědět, protože my jsme zodpovědní za přepravu, nikoli za obsah zásilky,“ podotýká Vitík.

Je ale potřeba dodat, že průkaz musí voliči převzít do vlastních rukou, je to opět kvůli zabezpečení voleb. S voličským průkazem pak mohou lidé hlasovat v kterékoli volební místnosti v Česku.

Evropské volby ale mají jednu zvláštnost. Na rozdíl od sněmovních a prezidentských voleb se s ním totiž s volebním průkazem nedá volit na ambasádách v zahraničí.

„Na voličský průkaz neodhlasujete v zahraničí, ale pouze v Česku. Pokud se v době voleb budete nacházet v jiné zemi EU a nebudete chtít jezdit za hlasováním do České republiky, můžete volit i tak. Musíte se ale zaregistrovat u tamních úřadů a vybírat budete z kandidátů v dané zemi,“ upozorňuje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Letos je to nicméně naposledy, v dalších evropských volbách už bude platit novela, která umožní hlasování v eurovolbách na ambasádě i pro národní kandidátku.