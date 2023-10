Exministryně Dostálová by mohla vést ANO do eurovoleb. Hnutí chce obhájit šest mandátů

V čele kandidátky opozičního hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu by příští rok měla být bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová. Novinářům to po pondělní programové konferenci ANO řekl předseda hnutí, bývalý premiér Andrej Babiš. Projednají to krajské organizace. Praha 17:50 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference MMR, Klára Dostálová. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš uvedl, že Dostálová je nejlepším odborníkem na čerpání evropských fondů. „Jsem přesvědčen, že je tou nejlepší osobou, aby bojovala za zájmy občanů v Evropském parlamentu,“ poznamenal. Uvedl také, že hnutí by chtělo obhájit šest mandátů, které získalo ve volbách v roce 2019.

Hnutí ANO podle Babiše do voleb půjde s tím, že je nepřijatelné, aby ČR přišla v EU o právo veta. Chce také usilovat o to, aby Evropská komise neřídila Evropu, uvedl Babiš. K Zelené dohodě pro Evropu řekl, že ANO chce ochranu životního prostředí, ale nikoli to, aby „Green Deal zničil evropský průmysl a ohrozil zaměstnanost.“

Dostálová by v Evropském parlamentu chtěla bránit Česko jako suverénní, silný a svrchovaný stát. „Musíme si uvědomit, že tím, že existuje instrument práva veta, tak je to jeden z mála instrumentů, který staví všechny členské státy na rovnou úroveň,“ řekla.

Česko podle ní také odmítá povinné přerozdělování uprchlíků, chce dosáhnout dohody s dalšími členskými státy na ochraně vnějších hranic. Dostálová chce dosáhnout vnímání ČR v EU jako někoho, kdo je schopen dialogu a hledání konkrétní cesty k řešení.

Koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, v pátek oznámily společnou kandidaturu v eurovolbách. Lídrem je europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Samostatně budou kandidovat Piráti s lídrem Marcelem Kolajou, hnutí STAN povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Rozhodovat budou voliči o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude.