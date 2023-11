Kdo bude dalším českým eurokomisařem? O místo mají zájem Piráti i Starostové

Vládní Piráti a Starostové se přou o to, kdo by měl nominovat budoucího českého eurokomisaře. Hnutí STAN má za to, že by vláda měla prosadit jeho kandidáta. Podle Pirátů má eurokomisaře jmenovat jejich dřívější předvolební koalice se Starosty jako celek. A ohlásili už svoji nominaci, do příští Evropské komise chtějí dostat svého volebního lídra a člena vedení současného europarlamentu Marcela Kolaju. Praha 14:13 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Kolaja | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Místopředseda Starostů Jan Farský, který bude v čele kandidátky STAN společně s ekonomkou Danuší Nerudovou, říká, že pokud ví, eurokomisaře by mělo navrhnout jeho hnutí. „Primárně je to věcí vlády, ale ta nominace je hnutí STAN a tak to je,“ tvrdí Farský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Dominika Tesára o sporu ohledně jmenování příštího eurokomisaře

První místopředseda Pirátské strany Marcel Kolaja, který v červnových volbách do Evropského parlamentu povede pirátské kandidáty, mluví jinak.

„Je to pochopitelně rozhodnutí celé vlády, které musí padnout. A pan premiér Fiala už v minulosti potvrdil, že je připraven respektovat dohodu, která panuje ve vládě a to je, že nominant české vlády má pocházet od Pirátů a Starostů, takže samozřejmě to bude k dalšímu jednání,“ říká Kolaja.

Jeho slova potvrzuje s odkazem na premiéra Petra Fialu z ODS mluvčí vlády Václav Smolka. Ten říká, že „právo návrhu kandidáta na příštího českého eurokomisaře má podle pana premiéra koalice Piráti a STAN s tím, že následně toto jméno bude muset ještě projednat vláda a výbor pro Evropskou unii ve Sněmovně“.

Odklon od práva veta a více hlasování kvalifikovanou většinou. Co by změna v EU znamenala? Číst článek

Europoslanec další vládní strany Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který bude svůj post obhajovat v rámci koalice Spolu na kandidátce s ODS a TOP 09, by s rozhodnutím o budoucím českém eurokomisaři počkal až na výsledky evropských voleb. Celou nepsanou dohodu o tom, že má funkci obsadit nominant Pirátů nebo Starostů, zpochybňuje.

„Já jsem tuhletu dohodu neslyšel. Jinak kdybych o ní slyšel, tak pro současnou vládní koalici a pro současnou vládu nehlasuju. Prý padla, ale já jsem to v životě neviděl nikde napsané,“ dodal.

Nejdůležitější je portfolio

Na čem se lídři Pirátů i Starostů shodují, je důležitost gesce, portfolia, kterým by se budoucí český člen Evropské komise zabýval. „Určitě je nutné postupovat tak, abychom byli schopni dosáhnout na portfolio, které je významné, co nejvýznamnější,“ zmiňuje mluvčí vlády Smolka.

Podle Farského je to otázka, která předchází rozhodnutí o tom, kdo funkci obsadí. „Teď je fáze vyjednání co nejlepšího portfolia pro Českou republiku a pak dodáme osobnost, která ho bude v zájmu Česka dobře vykonávat,” vysvětluje.

Exministryně Dostálová by mohla vést ANO do eurovoleb. Hnutí chce obhájit šest mandátů Číst článek

Kolaja by nicméně postupoval opačně. Podle něj by česká vláda mohla vyslat dva nominanty. „Takhle si to dokonce i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyžádala. A v tu chvíli bychom maximalizovali šanci získat pro Českou republiku nějaké kvalitní portfolio,“ připomíná s tím, že by se Česku jako exportní zemi hodilo ekonomické portfolio.

„Například portfolio vnitřního trhu nebo digitální Evropy, což jsou oblasti, kterými se zabývám v Evropském parlamentu. To by byly pro Českou republiku přínosem, i proto jsem vlastně do toho i šel,“ myslí si Kolaja.

Současná Evropská komise lidovecké političky Ursuly von der Leyenové má mandát až do konce října 2024. 720 nových europoslanců budou voliči po celé Evropské unii vybírat už 6. až 9. června. V tom, co budou hlavní témata volební kampaně, se nejsilnější české strany většinou shodují.

„Určitě Green Deal a jeho případná, řekněme, revize nebo přenastavení migrace a velkým tématem, čekám, bude i další uspořádání Evropské unie, respektive boj o jednomyslnost, tedy právo veta, kdy v některých oblastech stále jeden stát může ještě něco zablokovat,” shrnuje je europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek, který se bude ucházet o místo na kandidátce ANO.