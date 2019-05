Eurovolby v Česku provází rok co rok nižší účast – v roce 2014 přišlo odevzdat svůj hlas pouze 18,2 procent voličů. Účast klesá i na unijní úrovni. Nejvyšší byla v prvních volbách do Evropského parlamentu před čtyřiceti lety. Skoro 62 procent. Přitom už tehdy zprávaři Českého rozhlasu mluvili o „nezájmu občanů“. Archiváři se ponořili do historie rozhlasu a našli zajímavé příspěvky k eurovolbám i účasti v nich. Kolik nás přijde letos?

Praha 8:10 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít