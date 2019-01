Termín eurovoleb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Začala regulovaná kampaň před květnovým hlasováním

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o vyhlášení květnových evropských voleb v ČR bylo ve čtvrtek vydáno ve Sbírce zákonů. Začala tak regulovaná část kampaně pro volby do Evropského parlamentu. Kandidující uskupení si musejí do pěti dnů založit volební účty a webové stránky pro poskytování informací o financování kampaně. Upozornil na to na twitteru člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý.

